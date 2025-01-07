Просто это не Рига, а Марупе? Люди хвалят новую остановку в Рижском аэропорту

"Вот такая теперь автобусная остановка в аэропорту РИГА. С большим навесом, двумя скамейками и автоматом для продажи билетов. Желаю всем рижанам (и себе) здоровья и долголетия, чтобы дожить до времени, когда так будут выглядеть большинство остановок в нашем любимом городе!", - пошутил автор фотографии.

"Это единственная остановка в Риге", - отметили люди.

В комментариях также пошутили, что аэропорт находится за Ригой, а именно в Марупском крае, и именно поэтому там появился такой красивый козырёк остановки.

"Повезло аэропорту, жаль, что в городе не всё так замечательно", - жалуются рижане.

Напомним, что этой зимой Рига решила установить более 60 новых навесов для остановок общественного транспорта. На первом этапе навесы будут установлены на набережной 11 Ноября, улицах Слокас, Меркеля, Кр. Валдемара, Пернавас, Ранькя дамбис и других.

В целом, позже планируется благоустроить все остановки в административных границах Риги, установив 500 новых навесов. В течение года запланировано установить еще около 180.