«Прощай, немытая Россия»: в Резекне готовятся к переименованию улиц

Самоуправление получило письмо Центра общественной памяти "Об исполнении обязанности осудить коммунистический тоталитарный режим и прекратить прославлять русификацию", в котором содержится призыв переименовать улицы Упиша, Лермонтова, Космонауту и Маскавас в Резекне. Самоуправление считает, что принимать решения по новым названиям улиц в Резекне могут только жители Резекне, особенно проживающие на этих улицах.

Поэтому муниципалитет проводит опрос жителей упомянутых улиц и предлагает им до 20 ноября ответить на вопрос, поддерживают ли они переименование своей улицы.

Анкета будет анонимной и доступна жителям в печатном виде. В ближайшие дни анкеты будут разложены по почтовым ящикам в многоквартирных домах на улицах Маскавас и Космонауту, и на каждой лестничной клетке будет установлен почтовый ящик "Rēzeknes namsaimnieks", куда можно будет положить заполненные анкеты.

Жители улиц Упиша и Лермонтова в ближайшие дни также получат анкеты в свои почтовые ящики. Жителей этих улиц просят приносить заполненные анкеты в Центр обслуживания жителей самоуправления в рабочее время или опускать их в почтовый ящик у входа в здание самоуправления.

...Примечательно, что в списке на переименование значится и улица, носящая имя русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, который за свои, выражаясь современным языком, оппозиционные стихи был сослан на Кавказ. Его перу принадлежат известнейшие строки, написанные более 170 лет назад, которые многие до сих пор считают актуальными:

"Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ..."

...Впрочем, сообщается, что у жителей Резекне есть выбор...