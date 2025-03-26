Пропавшие на полигоне Пабраде американские военные погибли: СМИ

По их словам, официальные источники эти данные не подтверждают.

По данным BNS, в среду литовские военные заявили, что во время учений на полигоне Пабраде во вторник вечером пропали четверо американских военных и одна гусеничная машина, в настоящее время ведется поисково-спасательная операция.

Во вторник в поисках были задействованы литовские и зарубежные военнослужащие, а также вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны госграницы Литвы.

В среду было установлено возможное место происшествия, проводилась поисково-спасательная операция под руководством Вооруженных сил Литвы с привлечением дополнительных возможностей Департамента противопожарной охраны и спасания и других ведомств.

Информацию об инциденте также подтвердило Командование Армии США в Европе и Африке.

Согласно этим сообщениям, пропавшие военнослужащие были из Первой бригады Третьей пехотной дивизии и проводили плановые тактические учения.