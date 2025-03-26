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Пропавшие на полигоне Пабраде американские военные погибли: СМИ

© LETA 26 марта, 2025 17:19

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Четверо зарубежных военных, пропавшие во время учений на полигоне Пабраде во вторник вечером, погибли, а их гусеничное транспортное средство было найдено в болоте, сообщили в среду новостные порталы TV3 и Lrytas.

По их словам, официальные источники эти данные не подтверждают.

По данным BNS, в среду литовские военные заявили, что во время учений на полигоне Пабраде во вторник вечером пропали четверо американских военных и одна гусеничная машина, в настоящее время ведется поисково-спасательная операция.

Во вторник в поисках были задействованы литовские и зарубежные военнослужащие, а также вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны госграницы Литвы.

В среду было установлено возможное место происшествия, проводилась поисково-спасательная операция под руководством Вооруженных сил Литвы с привлечением дополнительных возможностей Департамента противопожарной охраны и спасания и других ведомств.

Информацию об инциденте также подтвердило Командование Армии США в Европе и Африке. 

Согласно этим сообщениям, пропавшие военнослужащие были из Первой бригады Третьей пехотной дивизии и проводили плановые тактические учения.

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