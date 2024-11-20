Британские власти уже давно предъявили обвинения в попытке отравления Скрипалей троим россиянам.

Эти вероятные сотрудники Главного разведывательного управления Минобороны России были вначале известны как Александр Петров, Руслан Боширов и Сергей Федотов, но впоследствии журналисты выяснили, что их настоящие имена — Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев).

Однако по делу об отравлении Дон Стерджесс обвинений не предъявлено.

Как объяснил Мерфи во время слушаний, в значительной степени это объясняется тем, что в день отравления «Петров» и «Боширов» на 33 минуты пропали из поля зрения камер видеонаблюдения.

В этот промежуток времени они могли избавиться от контейнера с ядом, замаскированного под флакон духов, которым впоследствии и отравилась Стерджесс, но где и как они это сделали, точно не известно.

Друг Стерджесс Чарли Роули (он также пострадал от «Новичка», но выжил), сообщил, что нашел этот флакон в корзине для благотворительных пожертвований, где нуждающиеся могут взять различные товары и пищевые продукты.

Как сказал Мерфи, во время расследования, которое носило название «Операция Катерва» (слово caterva по-латыни может означать «группа людей»), удалось установить личности Петрова, Боширова и Федотова.

В результате следователи, работавшие совместно с британской контрразведкой MI5, смогли «получить значительный объем информации» для предъявления всем троим обвинений в связи с отравлениями в Солсбери, объяснил Мерфи.

Путин как минимум разрешил меня отравить, заявил Скрипаль. Начались слушания по делу об отравлении Дон Стерджесс «Новичком» в Солсбери

Как искали подозреваемых

Как сообщил следствию Мерфи, подозреваемые являются сотрудниками подразделения ГРУ 29155: речь идет о воинской части № 29155, более известной в России как 161-й Центр подготовки специалистов разведки.

Часть информации об их передвижениях была получена из данных, которые предоставил популярный сайт для бронирования гостиниц Booking.com. Таким образом полиция установила, в каких отелях останавливались подозреваемые, и смогла выяснить подробности многих других операций, которые они проводили по всей Европе.

Кроме того, передвижения троих россиян подтверждались кадрами с камер наружного наблюдения и данными о работе их мобильных телефонов.

«Петров», «Боширов» и «Федотов» прибыли в Лондон 2 марта 2018 года. При этом Федотов прилетел в аэропорт Хитроу, а Петров и Боширов — в Гатвик. 4 марта все они покинули страну. В анкетах указано, что эти люди пересекли границу по британским визам, полученным в 2017 году.

Мерфи рассказал, что двое подозреваемых в отравлении в Солсбери посетили город «с разведывательными целями» за день до отравления Скрипаля, то есть 3 марта.

По мнению полиции, все трое подозреваемых встречались на вокзале Ватерлоо в Лондоне, а затем «Петров» и «Боширов» отправились в Солсбери.

Впрочем, полиция не располагает данными с сотовых телефонов двоих подозреваемых за 3 или 4 марта 2018 года — то есть за день накануне отравления и когда Скрипаля вместе с дочерью обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в парке в Солсбери.

Телефон «Боширова» был «отключен от сети», а сотовый «Петрова» отключился от сети в районе Ватерлоо, сказал Мерфи, добавив, что, по его мнению, это было сделано, чтобы «не связывать их с этой поездкой и/или Солсбери».

Следствию показали запись с камер видеонаблюдения, на которой «Петров» и «Боширов» запечатлены в Солсбери 3 марта, а также маршрут, по которому они, предположительно, передвигались.

Из записей следует, что время от времени оба подозреваемых смотрели в телефоны. По мнению Мерфи, устройства они могли использовать для навигации, но при этом связь с сотовыми вышками была отключена.

«Там есть знаменитый собор»: Петров и Боширов рассказали о поездке в Солсбери

Впоследствии в интервью российской пропагандистке Маргарите Симоньян «Петров» и «Боширов» рассказывали, что отправились в Солсбери взглянуть на знаменитый собор высотой 123 метра. Однако полиция считает, что собор они так и не посетили, зато побывали в районе Кристи-Миллер-роуд, где жили Скрипали.

З марта «Петров» и «Боширов» вернулись на вокзал, а затем снова пошли пешком к дому Скрипалей.

Мерфи считает, что поездка в Солсбери 3 марта была предпринята «в разведывательных целях», чтобы ознакомиться с расположением места проживания Скрипалей и маршрутами к другим частям города и железнодорожной станции.

Встреча с «Федотовым» в Лондоне

Как считает следствие, вернувшись в Лондон в тот день, Петров и Боширов отправились в район Бонд-стрит, где они снова встретились с «Федотовым». По мнению Мерфи, роль «Федотова» заключалась в том, чтобы «стать своего рода координатором или, по крайней мере, тем, кто обеспечивает поддержку».

Флакон с «Новичком», который привел к смерти Дон Стерджесс, выглядел как обычные духи — на вид это была коробка и флакон Nina Ricci.

Как он попал в Великобританию — неизвестно, сказал Мерфи, но посчитал «вполне возможным», что «Федотов», находившийся в Лондоне, а не в Солсбери, передал нервно-паралитическое вещество «Петрову» и «Боширову».

На следующий день, 4 марта, «Петров» и «Боширов» снова отправились в Солсбери. Именно тогда, по мнению Мерфи, яд и был нанесен на ручку двери в доме Скрипаля, и следствию была показана запись их передвижений с камер видеонаблюдения.

В день отравления двое агентов, отправившихся в Солсбери, выписались из отеля City Stay в районе Боу на востоке Лондона. Два месяца спустя остаточные следы «Новичка» были обнаружены возле раковины и окна в их номере.

Загадочные 33 минуты

В день отравления на участке Кристи-Миллер роуд в Солсбери в течение 15 минут не работали камеры видеонаблюдения. В полиции считают, что «Новичок» был нанесен на ручку входной двери дома Скрипалей между 12:00 и 12:15, то есть именно во время этой паузы в работе камер.

После этого подозреваемые вернулись в центр Солсбери, но затем снова пропали с камер видеонаблюдения на 33 минуты.

Полиция считает, что именно в этот промежуток времени они избавились от контейнера с ядом — того самого, которым позже отравилась Дон Стерджесс. Однако маршрут, по которому передвигались «Петров» и «Боширов» в эти полчаса, точно неизвестен.

По данным камер видеонаблюдения, перед тем как сесть на поезд в 14:33 в Лондон, «Петров» и «Боширов» прошли мимо станции и вернулись на Девайз-роуд, недалеко от Кристи-Миллер-роуд.

Это было бы как раз вовремя, чтобы увидеть, как Скрипали покидают дом, то есть таким образом агенты могли бы убедиться, что их план сработал.

Полиция считает, что сейчас все трое подозреваемых находятся в России, с которой у Великобритании нет договора об экстрадиции. Это означает, что шансов доставить их для суда в Великобританию практически нет.

В Великобритании всем троим предъявлены в заговоре с целью убийства, покушении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений с умыслом и применении химического оружия. Все эти обвинения связаны с отравлением Скрипалей, а не Дон Стерджесс.

Слушания по делу о смерти Стерджесс продолжаются.

Россия последовательно отрицает причастность к отравлениям в Солсбери.