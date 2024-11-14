Прокуратура Парижа требует 5 лет тюрьмы для Марин Ле Пен

Прокуратура Парижа запросила приговорить лидера парламентской фракции крайне правой французской партии "Национальное объединение" (ранее - "Национальный фронт". - Ред.) Марин Ле Пен к пяти годам лишения свободы, из них три условно, по делу о нецелевом расследовании средств Европарламента. Об этом в среду, 13 ноября, сообщил телеканал BFMTV.

Если суд согласится с обвинением, 56-летняя Ле Пен, кроме того, не сможет баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году, поскольку ей будет запрещено занимать государственные должности в течение такого же срока. Обвинители также требуют оштрафовать партию на два миллиона евро. Ранее правый политик уже была приговорена к выплате 330 тысяч евро Европарламенту.

Прокуратура потребовала, чтобы запрет занимать госдолжности вступил в силу немедленно, даже если адвокаты подадут апелляцию. Сама Ле Пен обвинила прокуроров в стремлении "лишить французов возможности голосовать за тех, за кого они хотят". "У меня нет абсолютно никакого ощущения, что я совершила хоть малейшее нарушение или хоть малейшее противозаконное действие", - заявила она.

Суд над Марин Ле Пен и ее соратниками

Процесс по делу руководства французского крайне правого "Национального объединения" во главе с Марин Ле Пен начался в уголовном суде Парижа 30 сентября. Ле Пен и еще более 20 представителей партии обвиняют в хищении средств Евросоюза и скрытом финансировании партии путем фиктивного найма ассистентов депутатов Европарламента. Максимальное наказание по этому обвинению - до десяти лет лишения свободы. Суммарный ущерб оценен почти в 7 млн евро.

Согласно обвинению, люди, устроенные на должности помощников депутатов Европарламента от "Национального объединения", в действительности работали не на своих представителей в ЕС, а лично на Ле Пен либо на ее партию. Так, один из "ассистентов" Тьерри Легье почти два десятилетия был телохранителем основателя партии - Жана-Мари Ле Пена, а позже стал телохранителем Марин Ле Пен. Он также опубликовал книгу о своей работе, в которой не встречается никаких упоминаний о должности в Европарламенте.

Дело о хищении средств Европарламента

В 2015 году прокуратура Парижа начала расследование в связи с подозрениями в том, что представители "Национального фронта" (НФ) в Европарламенте неправомерно наняли около 20 сотрудников. Прокуратура проверяла сведения о том, что эти люди получали зарплату от Европарламента, хотя на самом деле продолжали работать на НФ.

В 2018 году Суд Европейского Союза вынес решение по аналогичному делу, по которому проходили Жан-Мари Ле Пен и его соратник Брюно Гольниш. Тогда суд постановил, что политики должны вернуть Европарламенту сотни тысяч евро.