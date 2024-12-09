Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 10. Декабря Завтра: Guna, Judite

Таксист ударил пассажира ножом, когда узнал, что его брат воюет за Украину

© LETA 9 декабря, 2024 18:21

Важно

Суд приговорил к продолжительному тюремному сроку прокремлевского таксиста Виталия Третьяка, который, согласно обвинению, во время совместного распития алкоголя ударил ножом пассажира-украинца, после того, как тот сообщил, что его брат и племянник сражаются на украинской стороне, пишет Elu24.

Виталий Третьяк 13 января этого года познакомился с украинцем Виктором, когда оказывал ему услугу таксоизвоза. После знакомства мужчины решили вместе выпить и отправились в квартиру Третьяка в Маарду.

Но Виктор упомянул в разговоре, что его брат и племянник сражаются на войне на стороне Украины. По оценке прокурора, это обстоятельство настолько разгневало Третьяка, что он умышленно на почве национальной вражды нанес собутыльнику 32 удара в разные области тела, причинив ему опасные для жизни травмы.

Несмотря на опасные для жизни травмы, Виктор смог сбежать с места происшествия, в процессе получив еще удары ножом. «Других причин для этого конфликта не было. Я точно не помню, что он мне сказал, но единственное, что запомнилось, это: вас нужно убить», - вспомнил Виктор в октябре момент, который смутно помнит, прежде чем обнаружил себя окровавленным в подъезде.

В понедельник утром прошло заседание Харьюского уездного суда. Суд заявил, что отсутствует спор по вопросу, ударил ли Виталий пострадавшего ножом для сыра 32 раза, опасными для жизни были четыре удара. По сообщению суда, мужчина хорошо ладит с людьми и у него раньше не было проблем с соседями, но разговор о войне в Украине привел в раздражение нетрезвого мужчину. Причиной конфликта стало несовпадение в мировоззрении на войну России и Украины.

Суд приговорил Третьяка к шести годам реального тюремного заключения, срок отбывания наказания отсчитывается от 13 января.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

И это стоит 143 000 евро!? Народ как-то сразу учуял запах: то ли г…на, то ли думской коалиции

Важно 21:41

Важно 0 комментариев

На Тейке, рядом с 45-й средней школой, построена новая детская игровая площадка стоимостью более 143 000 евро, но установлены только одни качели, пишет la.lv.

На Тейке, рядом с 45-й средней школой, построена новая детская игровая площадка стоимостью более 143 000 евро, но установлены только одни качели, пишет la.lv.

Читать
Загрузка

«Страна Мандариния» отправляется по Латвии дарить детям Рождество

Для настроения 21:24

Для настроения 0 комментариев

В этом году "Страна Мандариния", крупнейший в Латвии социальный рождественский проект, отмечает свое 12-летие! Эта уникальная праздничная традиция ежегодно объединяет детей из детских домов, кризисных центров, социальных семей и семей беженцев, даря им незабываемое Рождество.

В этом году "Страна Мандариния", крупнейший в Латвии социальный рождественский проект, отмечает свое 12-летие! Эта уникальная праздничная традиция ежегодно объединяет детей из детских домов, кризисных центров, социальных семей и семей беженцев, даря им незабываемое Рождество.

Читать

Падение Асада — кто останется в плюсе, а кто в минусе: анализ Politico

Важно 20:59

Важно 0 комментариев

После того как молниеносное наступление повстанцев вынудило сирийского лидера Башара Асада бежать, мир пытается разобраться в последнем драматическом разрыве на Ближнем Востоке и его последствиях. Вот как видит потенциальных победителей и проигравших от падения Асада Politico.

После того как молниеносное наступление повстанцев вынудило сирийского лидера Башара Асада бежать, мир пытается разобраться в последнем драматическом разрыве на Ближнем Востоке и его последствиях. Вот как видит потенциальных победителей и проигравших от падения Асада Politico.

Читать

8000 1201 — единый номер, куда звонить в случае происшествий в Риге: Линда Озола

Важно 20:57

Важно 0 комментариев

"Чтобы рижанам легче было запомнить единый номер столичного диспетчерского центра, в ближайшие месяцы планируется перейти на короткий номер  - 1201. А к диспетчерской команде, принимающей звонки, планируем присоединить и других операторов, которые сейчас работают в другом структурном подразделении столицы, только в рабочее время, - это сотрудники Рижского краевого центра жителей", - рассказала press.lv вице-мэр Риги Линда Озола (фракция Kods Rīgai).

"Чтобы рижанам легче было запомнить единый номер столичного диспетчерского центра, в ближайшие месяцы планируется перейти на короткий номер  - 1201. А к диспетчерской команде, принимающей звонки, планируем присоединить и других операторов, которые сейчас работают в другом структурном подразделении столицы, только в рабочее время, - это сотрудники Рижского краевого центра жителей", - рассказала press.lv вице-мэр Риги Линда Озола (фракция Kods Rīgai).

Читать

Анна Седокова официально развелась с Янисом Тиммой

Для настроения 20:46

Для настроения 0 комментариев

В октябре Анна Седокова подала на развод с Янисом Тиммой, с которым прожила в браке четыре года. Баскетболист пытался сохранить семью, и в какой-то момент казалось, у него это получилось, но, увы! Певица не дала супругу еще один шанс.

В октябре Анна Седокова подала на развод с Янисом Тиммой, с которым прожила в браке четыре года. Баскетболист пытался сохранить семью, и в какой-то момент казалось, у него это получилось, но, увы! Певица не дала супругу еще один шанс.

Читать

Сегодня ночью в Латвии усилится мороз

Важно 20:08

Важно 0 комментариев

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии прогнозирует, что во вторник ночью небо прояснится, и воздух остынет до -4...-9 градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии прогнозирует, что во вторник ночью небо прояснится, и воздух остынет до -4...-9 градусов.

Читать

Может, хватит уже сносить? Латышская интеллигенция всё же осмелилась подать голос. Думали, уж не дождёмся

Важно 19:32

Важно 0 комментариев

Латвийское общество искусствоведов и кураторов (ЛОИК) и несколько творческих организаций призывают ввести годичный мораторий на снос памятников, который оправдывается прославлением тоталитарных режимов, и призывают обсудить изменения в культурной среде за этот период.

Латвийское общество искусствоведов и кураторов (ЛОИК) и несколько творческих организаций призывают ввести годичный мораторий на снос памятников, который оправдывается прославлением тоталитарных режимов, и призывают обсудить изменения в культурной среде за этот период.

Читать