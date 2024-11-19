Прокремлевские боты начали грозить Западу ядерным ударом: Deutsche Welle

На разрешение США Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России активно отреагировали боты, заметил Telegram-канал "Ботнадзор". По его подсчетам, в 338 постах, связанных с темой ATACMS, 1122 бота оставили почти 3 тысячи комментариев, следует из сообщения ресурса, обнародованного во вторник, 19 ноября.

Основные темы комментариев ботов - угрозы "ответа", упоминания об изменениях в ядерной доктрине России, оскорбления в адрес президента США Джо Байдена, похвалы российской системе ПВО и утверждения о недостаточном количестве ракет, переданных Украине.

17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден после долгих колебаний разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов по России. По сведениям The New York Times, в качестве приоритетных целей рассматривались российские и предполагаемые северокорейские войска в Курской области, часть которой была оккупирована в августе украинскими войсками.

Удар ракетами ATACMS по Брянской области

19 ноября Госдепартамент США подтвердил это решение. В тот же день Украина нанесла удар по складу боеприпасов в Брянской области шестью ракетами ATACMS. Минобороны РФ сообщило, что пять ракет были сбиты, а обломки шестой упали на военный объект, в результате чего возник пожар. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что некоторые страны ЕС тоже разрешили Киеву применять переданное вооружение для ударов по территории РФ. При этом он отметил, что не все страны, принявшие такое решение, будут публично объявлять об этом.

На фоне происходящего президент России Владимир Путин 19 ноября утвердил обновленную ядерную доктрину. Согласно документу, Россия допускает применение ядерного оружия в случае атак с использованием беспилотников, крылатых ракет без ядерной боевой части или при возникновении угрозы потери части территории. Доктрина вступила в силу сразу после опубликования.