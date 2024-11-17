Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 17. Ноября Завтра: Hugo, Uga, Ugis

Проходи, не задерживайся: парад с Вантового моста наблюдать будет нельзя; есть и другие ограничения

© LETA 17 ноября, 2024 11:16

Важно 0 комментариев

Начиная с воскресенья, в Риге вводятся существенные ограничения движения в связи с торжествами по случаю 106-й годовщины провозглашения Латвийской Республики, о чем информирует Рижская дума.

С 15:00 воскресенья до 18:00 понедельника закрыто движение транспорта на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до ул. Муйтас и на участке ул. Экспорта от ул. Элизабетес до набережной 11 ноября.

С 13:00 воскресенья до 18:00 понедельника закрыто движение транспорта на участке Полю гате и Бискапа гате от набережной 11 ноября до улицы, расположенной параллельно набережной.

С 8:00 до 15:00 ограничено и при необходимости будет закрыто движение по набережной 11 ноября в правой крайней полосе проезжей части на участке длиной 150 м от ул. Миесниеку в направлении Полю гате.

С 18:00 до 23:00 при необходимости будет закрыто движение транспорта на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до набережной Генерала Радзиня и участке набережной Генерала Радзиня от набережной 11 ноября до ул. Карля Миленбаха.

С 15:00 воскресенья до 18:00 понедельника на участке ул. Пилс от Полю гате до Домской площади и на участке Домской площади от ул. Пилс до ул. Екаба организовано двухстороннее движение.

Кроме того, с 15:00 воскресенья до 18:00 понедельника закрыто грузовое сообщение на участке ул. Экспорта от ул. Ханзас до ул. Муйтас и на участке ул. Краста от Островного моста до ул. 13 января.

При необходимости в воскресенье с 18:00 до окончания генеральной репетиции военного парада НВС и в понедельник с 13:30 до 15:00 будет закрыто движение транспорта, кроме общественного, который будут пропускать по мере надобности, на Каменном мосту, на участке бульвара Узварас от ул. Валгума до Каменного моста, на участке набережной 11 ноября от Каменного до железнодорожного моста и на участке ул. 13 января от бульвара Райня до набережной 11 ноября.

В понедельник, 18 ноября, с 10:00 до 18:00 будет закрыто движение транспорта на набережной Генерала Радзиня в направлении ул. Краста. на участке ул. Краста от ул. Езусбазницас до съезда с Островного моста в направлении Южного моста; на съезде с Островного моста в направлении из центра города к ул. Краста; а также на участке набережной Генерала Радзиня от ул. Карля Миленбаха в направлении набережной 11 ноября.

С 13:30 до 15:00 в понедельник будет закрыто движение транспорта на участке ул. Калькю от набережной 11 ноября до Ратушной площади.

В понедельник с 7:00 до окончания военного парада будет закрыто движение транспорта и пешеходов по дамбе АБ.

Из-за соображений безопасности военный парад и его генеральную репетицию нельзя будет наблюдать с Вантового моста. Тем не менее мост будет доступен для пешеходов, велосипедистов и водителей самокатов и прочих средств микромобильности, которые захотят перейти или проехать по нему с одного берега Даугавы на другой.

Поток пешеходов на Вантовом мосту во время проведения мероприятий будет регулировать Военная полиция НВС, Рижская муниципальная полиция и Госполиция. Самоуправление информирует, что для повседневных нагрузок мост безопасен, но при их увеличении возможен риск для безопасности.

Кроме этого, при необходимости движение пешеходов, велосипедистов и водителей электросамокатов будут ограничивать во время церемонии возложения цветов и торжественных мероприятий на площади около памятника Свободы, а также во время военного парада, его генеральной репетиции и других мероприятий.

В понедельник во время военного парада и факельного шествия по их маршрутам и на улицах, пересекающих эти маршруты, движение транспорта при необходимости будут регулировать, ограничивать или закрывать.

Во многих местах также будут запрещены остановка и стоянка транспорта на время проведения мероприятий.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 15 реакций
Комментарии (0) 15 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ничего себе покатался на трамвае одну остановку: лиепайчанин заплатил за поездку 55 евро

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

Попытка приобрести в лиепайском трамвае э-билет для одного пассажира завершилась убытком на полсотню евро. Для оплаты билета он отсканировал в трамвае QR-код, указанный на плакате с информацией позади водительской кабины, а неделю спустя обнаружил, что попался в лапы к мошенникам, сообщает программа Degpunktā со ссылкой на портал liepajniekiem.lv.

Попытка приобрести в лиепайском трамвае э-билет для одного пассажира завершилась убытком на полсотню евро. Для оплаты билета он отсканировал в трамвае QR-код, указанный на плакате с информацией позади водительской кабины, а неделю спустя обнаружил, что попался в лапы к мошенникам, сообщает программа Degpunktā со ссылкой на портал liepajniekiem.lv.

Читать
Загрузка

Фестиваль Staro Rīga в парке Победы — возвращение в новом качестве (ФОТО, ВИДЕО)

Важно 17:44

Важно 0 комментариев

Накануне Дня независимости Латвии в столицу после 4-летнего перерыва вернулся фестиваль света Staro Rīga, сообщает TV3 Ziņas.

Накануне Дня независимости Латвии в столицу после 4-летнего перерыва вернулся фестиваль света Staro Rīga, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

Раевский: в Латвию вернулась «кастовая система» — как было в 2007-м перед кризисом

Важно 16:53

Важно 0 комментариев

"В обществе растет недовольство государственным управлением, что в долгосрочной перспективе может даже стать опасным для нашей внутренней безопасности", - заявлял ранее в эфире TV24 политик Атис Слактерис.

"В обществе растет недовольство государственным управлением, что в долгосрочной перспективе может даже стать опасным для нашей внутренней безопасности", - заявлял ранее в эфире TV24 политик Атис Слактерис.

Читать

Только Болгария хуже нас в ЕС: Краутманис о ценах в магазинах и зарплатах в кошельках

Важно 16:39

Важно 0 комментариев

Не только субъективные ощущения людей, но и объективная статистика говорят о том, что цены на продукты питания в магазинах растут и растут, а доходы не увеличиваются. Плачущий латыш платит за молоко, мясо и хлеб столько же, сколько богатый немец, и больше, чем литовец и поляк, пишет Марси Краутманис в "Неаткариге".

Не только субъективные ощущения людей, но и объективная статистика говорят о том, что цены на продукты питания в магазинах растут и растут, а доходы не увеличиваются. Плачущий латыш платит за молоко, мясо и хлеб столько же, сколько богатый немец, и больше, чем литовец и поляк, пишет Марси Краутманис в "Неаткариге".

Читать

День рождения Латвии будет облачным и дождливым, локально возможны даже грозы

Важно 16:37

Важно 0 комментариев

В понедельник, 18 ноября, ожидается облачная погода, время от времени пройдут дожди, согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В понедельник, 18 ноября, ожидается облачная погода, время от времени пройдут дожди, согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Праздничное меню из трех блюд: угощенье всего за 15 евро!

Для настроения 16:16

Для настроения 0 комментариев

Maxima Latvija в сотрудничестве с Юстине Мартинсоне предлагает рецепты трех блюд для праздничного застолья 18 ноября, который можно приготовить всего за 15 евро.

Maxima Latvija в сотрудничестве с Юстине Мартинсоне предлагает рецепты трех блюд для праздничного застолья 18 ноября, который можно приготовить всего за 15 евро.

Читать

Подросток за сожжение латвийского флага попал под пробационный надзор; обвиняемый раскаялся

ЧП и криминал 15:43

ЧП и криминал 0 комментариев

Прокуратура применила пробационный надзор к некоему подростку за сожжение латвийского флага, о чем свидетельствует решение прокуратуры, имеющееся в публичном доступе.

Прокуратура применила пробационный надзор к некоему подростку за сожжение латвийского флага, о чем свидетельствует решение прокуратуры, имеющееся в публичном доступе.

Читать