Проходи, не задерживайся: парад с Вантового моста наблюдать будет нельзя; есть и другие ограничения

С 15:00 воскресенья до 18:00 понедельника закрыто движение транспорта на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до ул. Муйтас и на участке ул. Экспорта от ул. Элизабетес до набережной 11 ноября.

С 13:00 воскресенья до 18:00 понедельника закрыто движение транспорта на участке Полю гате и Бискапа гате от набережной 11 ноября до улицы, расположенной параллельно набережной.

С 8:00 до 15:00 ограничено и при необходимости будет закрыто движение по набережной 11 ноября в правой крайней полосе проезжей части на участке длиной 150 м от ул. Миесниеку в направлении Полю гате.

С 18:00 до 23:00 при необходимости будет закрыто движение транспорта на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до набережной Генерала Радзиня и участке набережной Генерала Радзиня от набережной 11 ноября до ул. Карля Миленбаха.

С 15:00 воскресенья до 18:00 понедельника на участке ул. Пилс от Полю гате до Домской площади и на участке Домской площади от ул. Пилс до ул. Екаба организовано двухстороннее движение.

Кроме того, с 15:00 воскресенья до 18:00 понедельника закрыто грузовое сообщение на участке ул. Экспорта от ул. Ханзас до ул. Муйтас и на участке ул. Краста от Островного моста до ул. 13 января.

При необходимости в воскресенье с 18:00 до окончания генеральной репетиции военного парада НВС и в понедельник с 13:30 до 15:00 будет закрыто движение транспорта, кроме общественного, который будут пропускать по мере надобности, на Каменном мосту, на участке бульвара Узварас от ул. Валгума до Каменного моста, на участке набережной 11 ноября от Каменного до железнодорожного моста и на участке ул. 13 января от бульвара Райня до набережной 11 ноября.

В понедельник, 18 ноября, с 10:00 до 18:00 будет закрыто движение транспорта на набережной Генерала Радзиня в направлении ул. Краста. на участке ул. Краста от ул. Езусбазницас до съезда с Островного моста в направлении Южного моста; на съезде с Островного моста в направлении из центра города к ул. Краста; а также на участке набережной Генерала Радзиня от ул. Карля Миленбаха в направлении набережной 11 ноября.

С 13:30 до 15:00 в понедельник будет закрыто движение транспорта на участке ул. Калькю от набережной 11 ноября до Ратушной площади.

В понедельник с 7:00 до окончания военного парада будет закрыто движение транспорта и пешеходов по дамбе АБ.

Из-за соображений безопасности военный парад и его генеральную репетицию нельзя будет наблюдать с Вантового моста. Тем не менее мост будет доступен для пешеходов, велосипедистов и водителей самокатов и прочих средств микромобильности, которые захотят перейти или проехать по нему с одного берега Даугавы на другой.

Поток пешеходов на Вантовом мосту во время проведения мероприятий будет регулировать Военная полиция НВС, Рижская муниципальная полиция и Госполиция. Самоуправление информирует, что для повседневных нагрузок мост безопасен, но при их увеличении возможен риск для безопасности.

Кроме этого, при необходимости движение пешеходов, велосипедистов и водителей электросамокатов будут ограничивать во время церемонии возложения цветов и торжественных мероприятий на площади около памятника Свободы, а также во время военного парада, его генеральной репетиции и других мероприятий.

В понедельник во время военного парада и факельного шествия по их маршрутам и на улицах, пересекающих эти маршруты, движение транспорта при необходимости будут регулировать, ограничивать или закрывать.

Во многих местах также будут запрещены остановка и стоянка транспорта на время проведения мероприятий.