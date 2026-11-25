Как сообщили агентству ЛЕТА в партии, цель законопроекта — предотвратить получение ВНЖ в Латвии за инвестиции без ясной, проверяемой и обоснованной общественными интересами выгоды, устранить несоразмерные риски для государственной безопасности, легализации полученных преступным путем средств, обхода санкций и репутации государства, а также снизить административную нагрузку на госуправление.
«Прогрессивные» считают, что существующая практика в вопросе так называемых золотых виз выявила «недостатки и риски схем». Действующие нормы не предусматривают минимального количества работников или порога оборота для предприятий, в которые делаются инвестиции. В результате на практике констатированы случаи, когда учреждаются предприятия без реальной коммерческой деятельности и заключенных договоров, только с одним работником. Требование в течение года уплатить 40 000 евро налогов такие предприятия выполняют формально, выплачивая налоги с зарплаты единственному члену правления из денег, внесенных самими инвесторами.
«Прогрессивные» считают, что предоставление ВНЖ только за финансовые вложения без ясного вклада в рынок труда или народное хозяйство противоречит как интересам национальной безопасности Латвии, так и рекомендациям Европейского союза и международных организаций, в том числе «Moneyval».
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