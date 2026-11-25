«Прогрессивные» считают, что существующая практика в вопросе так называемых золотых виз выявила «недостатки и риски схем». Действующие нормы не предусматривают минимального количества работников или порога оборота для предприятий, в которые делаются инвестиции. В результате на практике констатированы случаи, когда учреждаются предприятия без реальной коммерческой деятельности и заключенных договоров, только с одним работником. Требование в течение года уплатить 40 000 евро налогов такие предприятия выполняют формально, выплачивая налоги с зарплаты единственному члену правления из денег, внесенных самими инвесторами.

«Прогрессивные» считают, что предоставление ВНЖ только за финансовые вложения без ясного вклада в рынок труда или народное хозяйство противоречит как интересам национальной безопасности Латвии, так и рекомендациям Европейского союза и международных организаций, в том числе «Moneyval».