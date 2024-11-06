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Проект Rail Balticа получил финансирование на общую сумму 1,4 млрд евро

© LETA 6 ноября, 2024 08:40

Бизнес 0 комментариев

АО "RB Rail", совместное предприятие по строительству скоростной магистрали "Rail Balticа", объявило о подписании двух новых договоров с фондом "Connecting Europe Facility" (CEF), которые предусматривают выделение около 1,4 млрд евро на строительство магистрали, в том числе 1,163 млрд евро будут выделены CEF, а 231 млн евро составит софинансирование стран Балтии.

"Рекордное финансирование "Rail Balticа" подчеркивает важность проекта на уровне ЕС. Чтобы обеспечить необходимое финансирование на следующий бюджетный период, нам нужно сохранить темпы строительства и показать, что страны Балтии привержены цели завершить проект к концу 2030 года. В Эстонии строительство идет полным ходом - 65 километров эстонского участка основного маршрута законтрактованы или уже находятся в стадии строительства. Мы надеемся, что быстрые темпы строительства станут примером и для наших южных соседей", - сказал министр инфраструктуры Эстонии Владимир Свет.

"Поддержка ЕС сыграла ключевую роль для трех стран Балтии, превратив амбициозное видение "Rail Baltica" в реальность. Это финансирование - не просто инвестиции в инфраструктуру, а инвестиции в соединенную, устойчивую и единую Европу. Сейчас мы готовимся подать заявку на последний раунд текущего финансового периода и тесно сотрудничаем с партнерами по всей Балтии, чтобы обеспечить себе сильную позицию на предстоящих переговорах по бюджету ЕС", - сказал временный исполнительный директор "RB Rail" Марко Кивила.

В общей сложности в рамках этого раунда на строительные работы в Эстонии будет выделено почти 440 млн евро, в Латвии - 397 млн евро, в Литве - 529 млн евро.

 

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