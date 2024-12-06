Продолжают торговать с РФ: ЛТПП прекращает сотрудничество с еще двумя компаниями

По его словам, семь из этих предприятий были в весеннем списке, а восемь были добавлены в него позже. Из восьми предприятий одно уже вышло из ЛТПП, а еще два находятся в процессе исключения.

Как сообщил Эндзиньш, одно из предприятий обновленного списка, которое также является членом ЛТПП, считает, что его включили в список по ошибке, а остальные предприятия обязались прекратить экспорт в Россию. "Результаты выполнения этого обязательства мы проверим, когда будет опубликован новый список", - сказал председатель правления палаты.

Представители ЛТПП не сообщили, какие именно компании будут исключены из организации.

Отвечая на вопрос о конечном сроке ухода предприятий с российского рынка, в ЛТПП сказали, что такой срок не установлен, поскольку для некоторых предприятий это сложный процесс, который занимает много времени.

Эндзиньш добавил, что в начале следующего года ЛТПП снова соберет информацию о членах и проверит, продолжается ли экспорт в Россию.

"Уже сейчас мы можем наблюдать снижение экспорта", - добавил Эндзиньш.