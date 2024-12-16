«Продолжать давить, и Россия рухнет»: Браже о новых санкциях. Там было и 11 латвийских танкеров

Как сообщает LETA, Совет сегодня утвердил 15-й раунд санкций против России, в том числе включил в санкционный список 52 судна «теневого флота», 11 из которых были направлены Латвией.

Нефть и природный газ, которые Россия экспортирует в основном через теневой флот, остаются ее основным источником дохода. Поскольку многие из танкеров технически устарели и не застрахованы, они представляют значительный экологический риск, заявили в МИД.

15-й раунд санкций также направлен против 84 физических и юридических лиц, связанных с наращиванием военного и технологического потенциала России или развитием ее сектора обороны и безопасности.

Совет ЕС по иностранным делам дополнительно ввел индивидуальные санкции в отношении 16 физических и трех юридических лиц, связанных с гибридной деятельностью России. Министры иностранных дел ЕС также одобрили индивидуальные санкции против белорусского режима - 26 физических и двух юридических лиц.

Ожидается, что следующий раунд санкций будет принят в первом квартале следующего года. Министр иностранных дел Латвии призвала ЕС продолжить санкционное давление на энергетический и газовый сектора, которые являются основным источником финансирования России. Она также призвала прекратить «любую передачу России технологических решений, использованных ею в агрессивной войне против Украины», а также ограничить доступ России к глобальным коммуникациям с третьими странами.