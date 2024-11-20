Проблемы с инвестором: правительство за закрытыми дверями решает судьбу телекоммуникационных компаний

В Латвии сейчас работают две крупнейшие телекоммуникационные компании — LMT и TET, в которых государству опосредованно принадлежит по 51% акций. Еще 49% акций каждого предприятия принадлежат шведскому акционеру Telia sonera.

И без одобрения скандинавов предприятия не могут развиваться в том или ином направлении. На этой почве между правительством и акционером пробежала чёрная кошка. Латвийские политики открыто говорят — шведы мешают оборонным проектам. В частности, глава парламентской комиссии по национальной безопасности Айнар Латковскис заявил: из-за позиции второго акционера Латвия не смогла участвовать в проекте противовоздушной обороны. Поэтому и возникла идея о переделе акций.

Есть несколько сценариев развития событий. Например, привлеченная в качестве консультанта компания KPMG предложила объединить TET и LMT в одну компанию, но правительство не пошло на этот шаг. Хотя, как сообщала ранее программа DeFacto Латвийского телевидения, эта идея жива до сих пор.

Однако тут есть нюансы. Дела у Telia Sonera на родине в Швеции идут не очень хорошо, предстоит увольнение трех тысяч человек и сокращение расходов на 200 млн евро. При этом в Латвии наоборот — все хорошо. Это рынок, где компания получает прибыль. Поэтому шведский акционер не очень хочет выходить из прибыльного бизнеса. Сейчас рассматриваются варианты, где или TET купит LMT, или наоборот. Так, чтобы у государства осталась лишь одна полностью принадлежащая ему компания.

В правительстве министр экономики Виктор Валайнис представил информационный доклад о том, как прошли переговоры между акционерами TET и LMT. Он был представлен на закрытой части заседания правительства.