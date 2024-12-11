Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 11. Декабря Завтра: Valdemars, Valdis, Voldemars

Мамы ругаются, отцы дерутся: родители на трибунах — проблема детского спорта в Латвии

la.lv 11 декабря, 2024 10:10

Новости Латвии 0 комментариев

Конфликты родителей между собой и агрессия против команд соперников, чужих детей, судей - в публичное пространство попали различные инциденты в детско-юношеском спорте. Несколько инцидентов произошли в баскетболе, и ведущие наставники этого вида спорта создали клип с призывами авторитетов ко всем причастным о соблюдении этических и норм хорошего поведения.

"Эта тема набирает обороты, хотя проблема не нова и имела место еще в 90-е годы прошлого века. Но и со своим 30-летним опытом в молодежном баскетболе я не вижу возможности эффективно с этим бороться в условиях нашей либеральной реальности. Спектр родительских и детских прав очень широк, а обязанностей - окутан туманом. В спорте еще не так ужасно, как в школе", - рассказал директор баскетбольной школы "Рига" Гунтис Шенхофс.

Тренерам объясняют, что они должны контролировать родителей, потому что отвечают не только за детей и результат, но во время игр - и за "температуру" на трибунах. Проходят родительские собрания, с отдельными самыми опасными у меня индивидуальные беседы, но эффект мал. Таких совсем сумасшедших, которые приходят на игры в состоянии алкогольного опьянения и провоцируют физический конфликт, немного - можно пересчитать на пальцах одной руки, но я не знаю, как с ними справиться. А тех, кто кричит на трибунах, оскорбляя игроков соперников, судей, других родителей, много, не хватит ни пальцев рук, ни ног. С ними можно попытаться поговорить", - рассуждает Шенхофс.

Родительские советы больше работают на бумаге, так как рекомендации и просвещение малоэффективны. По мнению Шенхофса, на правительственном уровне должны быть разработаны правила, чтобы у тренеров и спортшколы руки не были связаны, как сейчас, когда они могут лишь "погрозить пальцем". Запрет для части родителей на посещение матчей может вызвать эскалацию проблемы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Любая агрессия против страны НАТО со стороны России будет стоить ей очень дорого: МИД

Новости Латвии 13:16

Новости Латвии 0 комментариев

Любая агрессия против страны НАТО со стороны России обойдется ей очень дорого, подчеркнул госсекретарь Министерства иностранных дел Анджей Вилюмсонс в ходе дискуссии "Создавая будущее обороны и безопасности", организованной Латвийским институтом внешней политики.

Любая агрессия против страны НАТО со стороны России обойдется ей очень дорого, подчеркнул госсекретарь Министерства иностранных дел Анджей Вилюмсонс в ходе дискуссии "Создавая будущее обороны и безопасности", организованной Латвийским институтом внешней политики.

Читать
Загрузка

Фейковые смс и реклама: мошенники выманили у клиентов четырех крупнейших банков Латвии 13,7 млн евро

ЧП и криминал 13:05

ЧП и криминал 0 комментариев

У клиентов четырех крупнейших банков Латвии, которые сами подтвердили платежи, за десять месяцев этого года мошенники выманили в общей сложности 13,7 млн евро, свидетельствуют данные, обнародованные Ассоциацией финансовой отрасли (АФО).

У клиентов четырех крупнейших банков Латвии, которые сами подтвердили платежи, за десять месяцев этого года мошенники выманили в общей сложности 13,7 млн евро, свидетельствуют данные, обнародованные Ассоциацией финансовой отрасли (АФО).

Читать

Почему ограничения не сработают? Если очень хочется, то все доступно: мнение о запрете на продажу алкоголя

Важно 12:57

Важно 0 комментариев

В борьбе за здоровье общества Минздрав не только рекомендует, но и предпринимает конкретные меры. Например, выступает с предложением сократить время, когда разрешено приобретать алкоголь. Как к этому относится само общество и не вызовут ли такие ограничения обратный эффект? Например, латвийцы могут заранее запасаться спиртным и в крайнем случае даже производить его самостоятельно.

В борьбе за здоровье общества Минздрав не только рекомендует, но и предпринимает конкретные меры. Например, выступает с предложением сократить время, когда разрешено приобретать алкоголь. Как к этому относится само общество и не вызовут ли такие ограничения обратный эффект? Например, латвийцы могут заранее запасаться спиртным и в крайнем случае даже производить его самостоятельно.

Читать

Нигде нельзя купить! Светоотражатели стали редким товаром?

Важно 12:46

Важно 0 комментариев

Желание позаботиться о своей безопасности в темное время суток может обернуться неожиданной проблемой. Выяснилось, что в Латвии теперь трудно купить светоотражатели, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Желание позаботиться о своей безопасности в темное время суток может обернуться неожиданной проблемой. Выяснилось, что в Латвии теперь трудно купить светоотражатели, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать

Продается этот домик: в центре Риги прямо у канала — и недорого

Важно 12:39

Важно 0 комментариев

Рижский Свободный порт выставляет на электронный аукцион офисное здание, расположенное в парке Кронвальда, с начальной ценой 4,479 миллиона евро. Информация об этом опубликована в официальном издании "Latvijas Vēstnesis". Общая площадь объекта составляет 3461,6 квадратного метра.

Рижский Свободный порт выставляет на электронный аукцион офисное здание, расположенное в парке Кронвальда, с начальной ценой 4,479 миллиона евро. Информация об этом опубликована в официальном издании "Latvijas Vēstnesis". Общая площадь объекта составляет 3461,6 квадратного метра.

Читать

Украина помогла повстанцам свергнуть Асада: Washington Post

Мир 12:26

Мир 0 комментариев

Повстанцы, пришедшие к власти в Дамаске, получили беспилотники и другую поддержку от украинских разведчиков, которые стремились нанести ущерб России и ее сирийским союзникам, утверждает американский журналист и писатель Дэвид Игнатиус в колонке, опубликованной Washington Post.

Повстанцы, пришедшие к власти в Дамаске, получили беспилотники и другую поддержку от украинских разведчиков, которые стремились нанести ущерб России и ее сирийским союзникам, утверждает американский журналист и писатель Дэвид Игнатиус в колонке, опубликованной Washington Post.

Читать

Угрожал взорвать больницу, но подорвался сам? Полиция выясняет обстоятельства взрыва в жилом доме

ЧП и криминал 12:25

ЧП и криминал 0 комментариев

В субботу, 7 декабря, в квартире в Балви произошел взрыв, причины которого пока выясняют в полиции. Перед инцидентом житель квартиры угрожал взорвать местную больницу, как стало известно агентству LETA.

В субботу, 7 декабря, в квартире в Балви произошел взрыв, причины которого пока выясняют в полиции. Перед инцидентом житель квартиры угрожал взорвать местную больницу, как стало известно агентству LETA.

Читать