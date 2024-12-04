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Призывают сообщать о случаях «языка ненависти» и запугивания журналистов

© LETA 4 декабря, 2024 10:30

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийская ассоциация журналистов (LŽA) создала платформу, чтобы каждый, включая самих журналистов, мог сообщить о хейтспиче, насилии, преследовании и запугивании, направленном на журналистов и других работников СМИ в социальных сетях или в повседневной жизни, сообщили в организации.

Для того, чтобы сделать получение и сбор информации более удобными, на сайте LŽA создна специальная "кнопка тревоги" - платформа, с помощью которой можно сообщить о произошедших случаях насилия, хейтспича или преследования. Сообщение также можно отправить анонимно. О случившемся могут сообщить как сами журналисты, так и люди, ставшие свидетелями произошедшего.

Эта инициатива позволит выявить и уменьшить угрозы, с которыми сталкиваются работники СМИ при выполнении своих профессиональных обязанностей, а также поможет создать доказательную базу - до сих пор ни одно учреждение не собирало информацию о случаях преследования журналистов в Латвии, подчеркнули в ассоциации.

За последние три года ситуация в Латвии и в мире в сфере безопасности журналистов ухудшилась. По данным "Репортеров без границ", в 2021 году во всем мире было убито 55 журналистов, в 2022 году - 63, а в 2023 году - 55. В этом году было убито уже более 50 журналистов.

Кроме того, за последние годы в Латвии было зарегистрировано несколько громких случаев, когда журналисты становились объектами нападений в интернете и реальной жизни, но официальный сбор данных до сих пор не проводился.

В Европейском союзе были проведены исследования, в которых журналисты отметили, что они регулярно сталкиваются с преследованием или угрозами в связи со своей профессиональной деятельностью. В Латвии подобные исследования не проводились, но в отрасли были зафиксированы случаи, демонстрирующие схожие тенденции, отметили в ассоциации.

"Работа журналистов также предусматривает критику, она даже очень нужна для усиления качества журналистики и дискуссии о ней. В то же время важно не прикрывать этой "критикой" призывы к насилию, хейтспич, высказывания, оскорбляющие человеческое достоинство и честь. Надеюсь, что эта инициатива LŽA поможет работникам СМИ быть услышанными, а также повысит понимание безопасности и связанных с ней рисков", - заявил председатель правления LŽA Филипс Ластовскис.

Член правления LŽA, координатор по вопросам безопасности журналистов Латвийского национального контактного пункта Анастасия Тетаренко-Супе подчеркнула: "Преследование, угрозы и хейтспич - это не только личные оскорбления, но и посягательство на свободу слова, которая является краеугольным камнем демократии. Это проблема, игнорирование которой может иметь высокую цену. Платформа тревоги и участие каждого в продвижении этого вопроса - наша возможность документировать ситуацию и действовать".

В то же время LŽA призывает каждого сотрудника СМИ, который сталкивается с преследование, хейтспичем и насилием в связи со своими профессиональными обязанностями, обращаться в правоохранительные учреждения, поскольку эта также укрепляет понимание стражей порядка о том, что проблема существует и ее нужно решать. LŽA также ознакомит правоохранительные учреждения с полученными сообщениями.

Для того, чтобы сделать информирование более удобным, были созданы страницы в социальных сетях, которые каждый может отмечать в публикациях, содержащих хейтспич в отношении работников СМИ, признаки насилия, преследования или запугивания: X – @TrauksmesPoga, BlueSky – @trauksmespoga.bsky.social, Facebook – https://www.facebook.com/TrauksmesPoga, Threads – @TrauksmesPoga, Instagram – @trauksmespoga.

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