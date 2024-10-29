Признаны виновными: сколько получили заказчики и исполнители убийства Бункуса

Все подсудимые также приговорены к трем годам пробационного надзора.

Приговор может быть обжалован в Рижском окружном суде.

Прокурор Римантс Кузма ранее потребовал приговорить Кривошея к пожизненному заключению и пробационному надзору на три года, а Бабенко и Ульмана - к 20 годам лишения свободы с пробационным надзором на три года и конфискацией имущества.

Бункус был застрелен утром 30 мая 2018 года, когда проезжал на своем автомобиле возле Рижского лесного кладбища.

Организатору убийства обвинение не было предъявлено, так как он умер насильственной смертью. Им был криминальный авторитет Геннадий Валягин, в свое время осужденный по делу влиятельной преступной группировки Ивана Харитонова. Он был застрелен в марте 2022 года в рижском микрорайоне Плявниеки.

Ульман и Бабенко обвинялись в заказе убийства, а Ульман - также в пособничестве в убийстве. Кривошей был непосредственным исполнителем убийства Бункуса. Он также обвинялся в ношении и транспортировке огнестрельного оружия и боеприпасов без разрешения и в разглашении полученной в ходе досудебного расследования информации.

В ходе досудебного расследования были установлены обстоятельства убийства, причастные к нему лица и распределение ролей между ними. Согласно обвинению, мотивом преступления стала неприязнь к администратору неплатежеспособности в связи с исполнением им профессиональных обязанностей. Бункус был администратором ООО "Rego Trade", а Ульман - бывшим членом правления этой компании.

Организатору убийства Бункуса было предложено 100 000 евро, а исполнителю - 200 000 евро, но получить он успел менее 100 000 евро.