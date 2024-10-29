Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 29. Октября Завтра: Elva, Elvijs, Elvis, Laimis, Laimonis

Признаны виновными: сколько получили заказчики и исполнители убийства Бункуса

Редакция PRESS 29 октября, 2024 15:43

Важно 0 комментариев

Рижский городской суд во вторник признал гражданина России Виктора Кривошея виновным в убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса и приговорил его к пожизненному заключению, а предприниматели Александр Бабенко и Михаил Ульман признаны виновными в заказе убийства и приговорены к 15 годам лишения свободы.

Все подсудимые также приговорены к трем годам пробационного надзора.

Приговор может быть обжалован в Рижском окружном суде.

Прокурор Римантс Кузма ранее потребовал приговорить Кривошея к пожизненному заключению и пробационному надзору на три года, а Бабенко и Ульмана - к 20 годам лишения свободы с пробационным надзором на три года и конфискацией имущества.

Бункус был застрелен утром 30 мая 2018 года, когда проезжал на своем автомобиле возле Рижского лесного кладбища.

Организатору убийства обвинение не было предъявлено, так как он умер насильственной смертью. Им был криминальный авторитет Геннадий Валягин, в свое время осужденный по делу влиятельной преступной группировки Ивана Харитонова. Он был застрелен в марте 2022 года в рижском микрорайоне Плявниеки.

Ульман и Бабенко обвинялись в заказе убийства, а Ульман - также в пособничестве в убийстве. Кривошей был непосредственным исполнителем убийства Бункуса. Он также обвинялся в ношении и транспортировке огнестрельного оружия и боеприпасов без разрешения и в разглашении полученной в ходе досудебного расследования информации.

В ходе досудебного расследования были установлены обстоятельства убийства, причастные к нему лица и распределение ролей между ними. Согласно обвинению, мотивом преступления стала неприязнь к администратору неплатежеспособности в связи с исполнением им профессиональных обязанностей. Бункус был администратором ООО "Rego Trade", а Ульман - бывшим членом правления этой компании.

Организатору убийства Бункуса было предложено 100 000 евро, а исполнителю - 200 000 евро, но получить он успел менее 100 000 евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

И гарумзиме тянет: Артур Смолянинов уже заговорил на латышском, а в Москве выписали ордер на его арест

Важно 16:15

Важно 0 комментариев

Российский актер Артур Смольянинов, который сейчас живет в Латвии, заговорил по-латышски, приглашая на свой очередной концерт в Риге.

Российский актер Артур Смольянинов, который сейчас живет в Латвии, заговорил по-латышски, приглашая на свой очередной концерт в Риге.

Читать
Загрузка

Вентолин убрали из списка, и он сразу подорожал втрое! Что делать пациентам, которым не помогают дешёвые аналоги

Выбор редакции 16:08

Выбор редакции 0 комментариев

Наша читательница Арианна просит помочь разобраться: "Прошу поднять тему доступности лекарств, их стоимости и причин подорожания аж в три раза. Мой сын - астматик, ему семейный врач выписывает компенсированные препараты. Чаще пользуется вентолином. Сейчас вентолин убрали из компенсационного списка, оставили только салбутамол. Активное вещество одно и тоже в этих двух спреях, но салбутамол почему-то сыну очень плохо помогает и, как оказалось, не только ему одному.

Наша читательница Арианна просит помочь разобраться: "Прошу поднять тему доступности лекарств, их стоимости и причин подорожания аж в три раза. Мой сын - астматик, ему семейный врач выписывает компенсированные препараты. Чаще пользуется вентолином. Сейчас вентолин убрали из компенсационного списка, оставили только салбутамол. Активное вещество одно и тоже в этих двух спреях, но салбутамол почему-то сыну очень плохо помогает и, как оказалось, не только ему одному.

Читать

Пособие по болезни: новый порядок

Выбор редакции 16:01

Выбор редакции 0 комментариев

Чтобы сократить расходы работодателей, полгода назад было уменьшено число дней, которые работодатель оплачивает работнику по больничному листу, и увеличено число дней, которые оплачивает государство в качестве пособия по болезни. Тем не менее работодатели настаивают на том, чтобы государство снизило их долю участия в оплате больничных листов своим работникам (подробнее о новых веяниях – на стр. 13).
В новой подборке полезной информации  - о порядке оплаты периода болезни работников, который действует в настоящее время...

Чтобы сократить расходы работодателей, полгода назад было уменьшено число дней, которые работодатель оплачивает работнику по больничному листу, и увеличено число дней, которые оплачивает государство в качестве пособия по болезни. Тем не менее работодатели настаивают на том, чтобы государство снизило их долю участия в оплате больничных листов своим работникам (подробнее о новых веяниях – на стр. 13).
В новой подборке полезной информации  - о порядке оплаты периода болезни работников, который действует в настоящее время...

Читать
Загрузка

Предпоследний день октября в Латвии будет теплым: прогноз погоды

Важно 15:51

Важно 0 комментариев

Предпоследний день октября в Латвии будет теплым и ветреным, с кратковременными осадками, прогнозируют синоптики.

Предпоследний день октября в Латвии будет теплым и ветреным, с кратковременными осадками, прогнозируют синоптики.

Читать

Цены не были «взвинчены», так совпало: CSDD оправдывает резкий рост цен практически на все услуги

Бизнес 15:38

Бизнес 0 комментариев

С будущего года автомобилистам следует быть готовыми к повышению цен на несколько услуг, предоставляемых Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD). В частности, подорожает и техосмотр. Особенно ощутимо это будет для владельцев грузовых автомобилей, которым придется платить за техосмотр на 40% больше. В услугах CSDD также планируются другие изменения, пишет портал Jauns.

С будущего года автомобилистам следует быть готовыми к повышению цен на несколько услуг, предоставляемых Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD). В частности, подорожает и техосмотр. Особенно ощутимо это будет для владельцев грузовых автомобилей, которым придется платить за техосмотр на 40% больше. В услугах CSDD также планируются другие изменения, пишет портал Jauns.

Читать

«Козырь Латвии — тотально европейские лица на улицах»: Божена Рынска требует не пускать к нам «дикарей»

Важно 15:30

Важно 0 комментариев

Переехавшая в Латвию из России журналистка Божена Рынска назвала на своей странице в Facebook темнокожих мигрантов неприличным словом и посоветовала Латвии не впускать "дикарей" в нашу страну.

Переехавшая в Латвию из России журналистка Божена Рынска назвала на своей странице в Facebook темнокожих мигрантов неприличным словом и посоветовала Латвии не впускать "дикарей" в нашу страну.

Читать