Присвоил более 100 000 евро денег самоуправления: главный бухгалтер оформил себе «прибавку» к зарплате

В октябре в ходе проведения внутреннего контроля были обнаружены подозрительные операции на банковском счету самоуправления, а после более тщательной проверки выяснилось, что с января 2022 года по 24 октября этого года теперь уже бывший главный бухгалтер Лаури Оргсе выплатил себе в общей сложности на 87 576 евро больше, чем он должен был иметь согласно заработной плате, сообщила во вторник BNS пресс-служба волости Ляэне-Харью.

Кроме того, Оргсе подделывал приходно-расходные ордера и присвоил из кассы 14 174 евро. Таким образом, бывший главный бухгалтер незаконно присвоил в общей сложности 101 750 евро средств самоуправления.

Бывший главный бухгалтер назвал свои действия предоставлением кредита и обосновал свой поступок сложной личной ситуацией, разрешить которую планировалось в ближайшие месяцы.

«Поскольку составленные бухгалтером документы по расчету заработной платы и суммы платежных квитанций совпадали, не было оснований сомневаться или специально проверять деятельность главного бухгалтера, - сообщила волость Ляэне-Харью. - За сдачу годового финансового отчета также отвечал сам главный бухгалтер. Годовые отчеты проверялись, ошибок в ходе проверки обнаружено не было».

По пояснению волости, главный бухгалтер Лаури Оргсе имел многолетний опыт работы, был точен, старателен и добросовестен в своей работе, и ничто в его деятельности не указывало на то, что он мог совершать подобные операции ради собственной выгоды.

Волостной старейшина Ляэне-Харью инициировал 31 октября дисциплинарное расследование в отношении Лаури Оргса и сформировал соответствующую комиссию, которая занялась расследованием необоснованных выплат. В тот же день временно отстранили от службы и Оргсе.

В качестве дисциплинарного наказания 6 ноября Лаури Оргсе был уволен. На следующий день Оргсе вернул в кассу волостии 14 174 евро. 11 ноября волость Ляэне-Харью подала в окружную прокуратуру заявление о возбуждении уголовного дела. Волость предложила Оргсе компенсировать волостной управе Ляэне-Харью 86 878 евро не позднее конца года.