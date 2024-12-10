«Пришел домой с собакой, и тут…»: жители дома рассказывают подробности взрыва дома на Мангальсале

Жители дома почувствовали запах газа еще до взрыва. Однако никто сразу не забил тревогу и не думал, что последствия могут быть настолько серьезными.

"Когда спрашивал всех соседей, пахнет ли газом - да, пахнет. Я попросил управляющего дома пойти и посмотреть. Но он не успел, пришел домой с собакой, и тут же раздался взрыв. Я уже думал, что придется идти в подвал. Это было не очень приятное ощущение", - говорит Гунарс, проживающий на втором этаже дома, на лестничной клетке, где произошел взрыв.

Помимо разбитых окон второго и третьего этажей, также вспыхнул пожар. Женщина, живущая на третьем этаже, получила серьезные ожоги. Медики доставили её в больницу.

Прибывшие на место пожарные и спасатели установили, что в здании произошел взрыв, в результате которого загорелась квартира. Из квартиры эвакуировали одного человека. Всего из дома эвакуировали 13 человек.

Помехой спасателям стали и припаркованные возле дома автомобили, которые поначалу препятствовали доступу к месту происшествия. По неофициальной информации, газ скопился в межэтажном перекрытии, между вторым и третьим этажами. Возможно, была повреждена одна из труб газопровода. Это объясняет, почему на обоих этажах разбиты окна.

После происшествия инженеры из Департамента городского развития осмотрели дом и разрешили жильцам вернуться в помещения. Пострадавшие квартиры на третьем и втором этажах — единственные, в которых пока запрещено находиться. Теперь предстоит большая работа для управляющего домом вместе с собственниками квартир. Необходимо подготовить заключение технического обследования поврежденной части здания, которое необходимо предоставить в Департамент городского развития.

Гинтс Рейнсонс, начальник управления гражданской обороны и оперативной информации, поясняет: «Необходимо оперативно организовать инженерное обследование, чтобы с помощью различного оборудования установить, есть ли повреждения несущих конструкций, и какую работу необходимо выполнить».