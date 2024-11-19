Придется подтвердить знание госязыка: медикам из Украины поставлена задача заговорить на латышском

Такое решение приняли депутаты парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции перед рассмотрением законопроекта в окончательном чтении, сообщает Latvijas Radio.

Больше всего дискуссий вызвало предложение министра здравоохранения. Оно предусматривает, что сотрудники сферы здравоохранения и фармацевты спустя три года работы в Латвии должны будут подтвердить, что они владеют государственным языком на категорию В1.

Депутаты признали требование вести коммуникацию с пациентами на государственном языке абсолютно понятным.

Представитель Минздрава Даце Рога рассказала, что в следующем году это требование бы распространялось на 142 украинских медиков, которые прибыли в Латвию в 2022 году. Практика с освоением языка может быть разной, признают в министерстве, однако и уровень В1, который необходимо подтвердить — не самый высокий, признала представитель министерства. За эти предложения проголосовали практически все присутствовавшие на заседании депутаты.

Защиту жителям Украины, решившим покинуть страну из-за боевых действий, солидарно предоставляют все страны Евросоюза. Латвия начала это делать сразу же после начала вторжения РФ в Украину. Сейчас в Регистр физических лиц нашей страны включены более 46 тыс. граждан Украины, которым предоставлен статус временной защиты. За девять месяцев нынешнего года в Латвию прибыли неполных 18 тыс. украинцев.

Размер выделяемой на поддержку суммы — 65 млн евро — основывается на расчетах, что в следующем году в Латвию могут прибыть еще 6-8 тыс. граждан Украины. Законопроект предусматривает продление срока предоставления поддержки до конца 2025 года. Это будет уже третий раз, когда законопроект будет продлен.

Средства предназначены для обеспечения беженцев жильем и пропитанием, медикаментами, компенсации медицинских услуг, а также для оплаты сверхурочных сотрудникам сиротских судов и муниципальных социальных служб.