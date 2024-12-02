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Прибыль латвийских банков заметно упала: цифры

© LETA 2 декабря, 2024 09:44

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские монетарные финансовые учреждения (МФУ), главным образом банки, за десять месяцев этого года получили прибыль в размере 461,7 млн евро, что на 22,6% меньше, чем за тот же период 2023 года, свидетельствует информация, обнародованная Банком Латвии.

В том числе в октябре МФУ работали с прибылью в размере 45,7 млн евро.

Общая сумма активов монетарных финансовых учреждений на 31 октября 2024 года составила 29,23 млрд евро, что на 8% или 2,164 млрд евро больше, чем на конец октября 2023 года, когда активы МФУ составили 27,066 млрд евро.

В этом году в конце октября остаток кредитов, выданных резидентам латвийскими МФУ, составил 14,254 млрд евро, что на 4,1% больше, чем годом ранее. В том числе латвийские МФУ выдали резидентам кредитов в евро на 14,18 млрд евро, что на 4,2% больше, чем годом ранее, а остаток кредитов, выданных в иностранной валюте, составил 74,5 млн евро, что на 18,9% меньше.

Остаток привлеченных от резидентов вкладов на конец октября составил 18,876 млрд евро, что на 7,% больше, чем годом ранее. В том числе вклады в евро составили 17,594 млрд евро, а в иностранной валюте - 1,281 млрд евро. Размер вкладов в евро по сравнению с концом октября 2023 года увеличился на 7,6%, а размер вкладов в иностранной валюте вырос на 11,7%.

Капитал и резервы латвийских МФУ в конце октября составили 3,616 млрд евро, что на 1,% меньше, чем в конце октября 2023 года.

За десять месяцев 2023 года прибыль МФУ составила 596,2 млн евро, а в 2023 году общая прибыль МФУ составила 573,5 млн евро, что на 75,8% больше, чем в 2022 году.

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