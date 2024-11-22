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При университете Страдиня появится новая детская стоматологическая клиника

© LETA 22 ноября, 2024 09:53

Новости Латвии 0 комментариев

Перераспределив 3,28 млн евро в своем бюджете, Министерство здравоохранения дало зеленый свет планам Рижского университета Страдиня (РУС) по созданию детского стоматологического центра с современной инфраструктурой.

РУС планирует реализовать проект по развитию обучения в области стоматологии, развития клинических навыков и детской стоматологии.

На улице Дзирциема, 16 и Дзирциема, 20 планируется построить шестиэтажное здание, где будут расположены инновационный центр РУС, помещения для студенческого совета вуза, кафедры стоматологического факультета, учебные помещения, коворкинг и детская стоматологическая клиника площадью 970 квадратных метров.

Таким образом, детская клиника станет в три раза больше, чем сейчас, и обеспечит намного более комфортные условия для пациентов.

Заведующая детским отделением Института стоматологии РУС Иева Иванова рассказала на заседании правительства, что в настоящее время все пациенты, включая детей с особыми потребностями, ждут приема в одном коридоре, при этом особенности лечения с родителями тоже приходится обсуждать прямо в коридоре.

В будущем детская клиника хочет стать первой в Балтии, где будет обеспечено разделение потока пациентов, проходящих лечение под общим наркозом: те, кто ожидает приема, не будут встречаться с теми, кто уже прошел лечение.

В настоящее время ресурсов клиники хватает на 15 000 визитов в год.

(Diena)

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