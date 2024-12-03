Президент Южной Кореи объявил военное положение. Парламент проголосовал за отмену военного положения

По его словам, угроза исходит как от Северной Кореи, так и от местных «антигосударственных элементов», которых необходимо «устранить». На сайте телеканала YTN опубликовано обращение президента к нации, в котором он обвиняет оппозицию в том, что она парализует работу государства, пытаясь устроить импичмент ключевым правительственным фигурам.

«Это явный антигосударственный акт, который попирает конституционный порядок свободной республики Корея и разрушает легитимные государственные институты, установленные Конституцией и законами, пытаясь спровоцировать гражданскую войну», — заявил Юн Сок Ёль.

При этом глава правящей партии назвал военное положение неправомерным и пообещал блокировать его, сообщает информагентство Yonhap. И правящая партия, и оппозиция не согласились с введением военного положения.

Лидер южнокорейской оппозиционной Демократической партии Ли Дже Мён назвал его противоречащим Конституции, а Хан Дон Хун, глава правящей партии «Сила народа», в состав которой входит и президент Юн Сок Ёль, назвал его «неправильным» и пообещал заблокировать.

Южнокорейское агентство Yonhap сообщает, что вход и выход из Национального собрания заблокированы, а Минобороны Южной Кореи созывает встречу «ключевых командиров».

После того как президент Южной Кореи сообщил о введении военного положения у здания Национального собрания Южной Кореи начали собираться люди. Вход в здание охраняла шеренга полицейских.

Лидер Демократической партии призвал всех ее членов собраться в парламенте. Эту информацию BBC подтвердил депутат от этой партии Хонг Ки Вон. По его словам, внутри здания находятся около 70 членов Национального собрания, а остальные собираются снаружи. По словам Хонга, когда прибудет спикер парламента У Вон Сик, он призовет к голосованию по вопросу отмены военного положения.

Хонг добавляет, что ему сообщили, что внутри здания находятся солдаты спецназа. Пока неясно, что они делают. AFP сообщает, что на крышу здания приземлились вертолеты.

Как показывает прямой эфир южнокорейского агентства новостей Yonhap, вокруг здания постепенно собирается толпа, но в здание пропускают только членов Национального собрания и других сотрудников, а также репортеров. Чуть позднее агентство Reuters сообщило, что 190 из 300 депутатов проголосовали за решение об отмене военного положения, объявленного президентом Юн Сук Ёлем.