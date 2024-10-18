Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 18. Октября Завтра: Erlends, Rolanda, Rolands, Ronalds

Президент США Джо Байден прибыл в Берлин

© Deutsche Welle 18 октября, 2024 10:07

Мир

В ходе рабочего визита президента США в ФРГ также должна пройти встреча в формате "четверки" с участием Байдена, Шольца, Макрона и Стармера.

Самолет президента США Джо Байдена с позывным Air Force One приземлился в аэропорту Берлин-Бранденбург поздним вечером в четверг, 17 октября. Согласно программе визита, 18 октября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) примет главу американского государства в своей резиденции - дворце Бельвю.

При этом Байден будет торжественно награжден высшей государственной наградой ФРГ - Большим крестом особой степени ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".

Анонсируя это событие, канцелярия президента ФРГ указала, что таким образом будут отмечены заслуги Джо Байдена в деле укрепления германо-американской дружбы и трансатлантического альянса, которые за прошедшие пять десятилетий усиливались во многом благодаря Байдену и особенно на фоне агрессии России против Украины. Джо Байден станет первым после Джорджа Буша-старшего (занимавшего должность президента США с 1989 по 1993 годы. - Ред.) президентом США, который получит высшую государственную награду Германии.

Программа визита Джо Байдена в Германию

Ожидается, что 18 октября Джо Байден проведет встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Ранним вечером он вылетит обратно в Соединенные Штаты. Таким образом, его визит в Германию продлится менее 24 часов.

Как сообщил ранее Белый дом, в Берлине также должна пройти встреча в формате "четверки" с участием Джо Байдена, Олафа Шольца, а также президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. "Главной темой переговоров Байдена в Берлине, скорее всего, станет поддержка Украины в оборонительной войне против России", -  пишет агентство AFP. Кроме того, судя по всему, лидеры обсудят эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
1 реакций
1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Адажи установили «скульптуру» танка за 183 тысячи евро: Спрудс поручил разобраться

Важно 13:10

Важно 0 комментариев

В Адажи появилась скульптурная композиция в форме гусеничного бронетранспортёра на постаменте. По некоторым данным стоимость этого арт-объекта составила 183 тысячи евро. Предсказуемо,  соцсети взорвались о такой цифры, пущенной не на оборону, а на "макслу".

В Адажи появилась скульптурная композиция в форме гусеничного бронетранспортёра на постаменте. По некоторым данным стоимость этого арт-объекта составила 183 тысячи евро. Предсказуемо,  соцсети взорвались о такой цифры, пущенной не на оборону, а на "макслу".

Читать
Загрузка

Теперь — и на крыше: на автомобилях разрешили дополнительный дальний свет

Важно 13:00

Важно 0 комментариев

Изменения в регламенте техосмотра — с этого года автоводители могут легально устанавливать на свои машины дополнительный свет. С этими лампами также можно будет пройти техосмотр. Однако есть ряд условий, которые необходимо соблюсти, сообщает LSM+ в новостном выпуске. 

Изменения в регламенте техосмотра — с этого года автоводители могут легально устанавливать на свои машины дополнительный свет. С этими лампами также можно будет пройти техосмотр. Однако есть ряд условий, которые необходимо соблюсти, сообщает LSM+ в новостном выпуске. 

Читать

Подробности аварии на Лиепайском шоссе: резкое торможение не спасло

Выбор редакции 13:00

Выбор редакции 0 комментариев

Сегодня утром Лиепайское шоссе в районе поселка Аннас было освещено огнями аварийных служб, так как два автомобиля попали в серьезное столкновение. Движение на участке, где произошла трагическая авария, было полностью перекрыто, и людям приходилось пользоваться объездными путями, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Сегодня утром Лиепайское шоссе в районе поселка Аннас было освещено огнями аварийных служб, так как два автомобиля попали в серьезное столкновение. Движение на участке, где произошла трагическая авария, было полностью перекрыто, и людям приходилось пользоваться объездными путями, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать

Продавали неразрешенные добавки: PTAC заблокировал работу торговавшего БАДами интернет-магазина

Важно 12:50

Важно 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) ограничил доступ к сайту «sportnet.lv» компании «S-line», которая продает в Латвии несанкционированные пищевые добавки, сообщили агентству LETA представители PTAC.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) ограничил доступ к сайту «sportnet.lv» компании «S-line», которая продает в Латвии несанкционированные пищевые добавки, сообщили агентству LETA представители PTAC.

Читать

Более долгий учебный год — за и против

Новости Латвии 12:45

Новости Латвии 0 комментариев

Родители рекомендуют сократить летние школьные каникулы на полтора месяца, а осенние, зимние и весенние каникулы продлить на неделю. На платформе "Mana balss" они указывают на проблему присмотра за детьми летом и слишком большие перерывы в обучении.

Родители рекомендуют сократить летние школьные каникулы на полтора месяца, а осенние, зимние и весенние каникулы продлить на неделю. На платформе "Mana balss" они указывают на проблему присмотра за детьми летом и слишком большие перерывы в обучении.

Читать

Минблаг несколько лет запрашивал из бюджета необоснованно большие средства: ревизия Госконтроля

Важно 12:26

Важно 0 комментариев

Министерство благосостояния при планировании бюджета на протяжении нескольких лет запрашивало необоснованно большие средства на выплату пособий по гарантированному минимальному дохода (ГМД), пришел к выводу Госконтроль в ходе ревизии.

Министерство благосостояния при планировании бюджета на протяжении нескольких лет запрашивало необоснованно большие средства на выплату пособий по гарантированному минимальному дохода (ГМД), пришел к выводу Госконтроль в ходе ревизии.

Читать

Грузовикам запретят проезд по улице Пернавас в Риге

Новости Латвии 12:13

Новости Латвии 0 комментариев

С 1 ноября по улице Пернавас в Риге будет запрещено транзитное движение грузовых автомобилей, сообщили агентству ЛЕТА в департаменте коммуникации Рижской думы.

С 1 ноября по улице Пернавас в Риге будет запрещено транзитное движение грузовых автомобилей, сообщили агентству ЛЕТА в департаменте коммуникации Рижской думы.

Читать