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Президент Латвии на следующей неделе уйдет в отпуск

© LETA 25 октября, 2024 08:25

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Президент Латвии Эдгар Ринкевич на следующей неделе отправится в отпуск, говорится в сообщении официального издания "Latvijas Vēstnesis".

Президент будет отдыхать с 28 октября по 3 ноября.

В этот период обязанности президента в соответствии с Конституцией будет исполнять спикер Сейма Дайга Миериня.
 

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