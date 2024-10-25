Президент Латвии на следующей неделе уйдет в отпуск

Президент будет отдыхать с 28 октября по 3 ноября.
В этот период обязанности президента в соответствии с Конституцией будет исполнять спикер Сейма Дайга Миериня.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич на следующей неделе отправится в отпуск, говорится в сообщении официального издания "Latvijas Vēstnesis".
Президент будет отдыхать с 28 октября по 3 ноября.
В этот период обязанности президента в соответствии с Конституцией будет исполнять спикер Сейма Дайга Миериня.
По данным украинской разведки, первые северокорейские военные, отправленные на подмогу России в войне с Украиной, после нескольких недель подготовки прибыли в Курскую область. Как сообщается, "каждому солдату выделили 50 метров туалетной бумаги и 300 граммов мыла"
По данным украинской разведки, первые северокорейские военные, отправленные на подмогу России в войне с Украиной, после нескольких недель подготовки прибыли в Курскую область. Как сообщается, "каждому солдату выделили 50 метров туалетной бумаги и 300 граммов мыла"
Сегодня стало известно, что еще один латвийский ресторан получил звезду Michelin. Им стал John Chef's Hall, который открылся только в июне 2024 года, поэтому его шеф-повар был немало удивлен этой победе.
Сегодня стало известно, что еще один латвийский ресторан получил звезду Michelin. Им стал John Chef's Hall, который открылся только в июне 2024 года, поэтому его шеф-повар был немало удивлен этой победе.
Среди сотен старинных открыток о Риге, имеющихся в моей коллекции, одна из самых любимых – с открытием монумента Михаилу Богдановичу БАРКЛАЮ-де-ТОЛЛИ на Эспланаде 13 октября 1913 года. Как раз недавно прошла очередная годовщина с момента открытия. Полководец был выдающейся личностью, один из самых известных наших земляков...
Среди сотен старинных открыток о Риге, имеющихся в моей коллекции, одна из самых любимых – с открытием монумента Михаилу Богдановичу БАРКЛАЮ-де-ТОЛЛИ на Эспланаде 13 октября 1913 года. Как раз недавно прошла очередная годовщина с момента открытия. Полководец был выдающейся личностью, один из самых известных наших земляков...
В начале октября на борту самолета airBaltic, летевшего из Катании в Ригу, одной из пассажирок стало плохо. К счастью, на рейсе был врач - терапевт Анита Лиепа как раз тоже возвращалась домой и решила помочь женщине, пишет LSM.
В начале октября на борту самолета airBaltic, летевшего из Катании в Ригу, одной из пассажирок стало плохо. К счастью, на рейсе был врач - терапевт Анита Лиепа как раз тоже возвращалась домой и решила помочь женщине, пишет LSM.
Смена цвета кожи приезжих делает все более очевидным, что кто-то должен заполнить пустоты, образовавшиеся в результате оттока и исчезновения коренного населения Латвии, размышляет в «Неаткариге» публицист Арнис Клуинис.
Смена цвета кожи приезжих делает все более очевидным, что кто-то должен заполнить пустоты, образовавшиеся в результате оттока и исчезновения коренного населения Латвии, размышляет в «Неаткариге» публицист Арнис Клуинис.
Пенсия по старости. Как рассчитывается? Когда назначается? Можно ли ее увеличить? Эти вопросы волнуют тех, кому осталось несколько лет до пенсионного возраста. В новой подборке полезной информации – о расчете пенсии и факторах, влияющих на ее размер, а также о возрасте выхода на пенсию...
Пенсия по старости. Как рассчитывается? Когда назначается? Можно ли ее увеличить? Эти вопросы волнуют тех, кому осталось несколько лет до пенсионного возраста. В новой подборке полезной информации – о расчете пенсии и факторах, влияющих на ее размер, а также о возрасте выхода на пенсию...
В Рижском замке можно увидеть все, что пережила Латвия со времен Средневековья до наших дней, и Латвия может гордиться своей богатой и красивой историей, заявил в четверг на церемонии открытия Латвийского национального исторического музея (ЛНИМ) президент Латвии Эдгар Ринкевич.
В Рижском замке можно увидеть все, что пережила Латвия со времен Средневековья до наших дней, и Латвия может гордиться своей богатой и красивой историей, заявил в четверг на церемонии открытия Латвийского национального исторического музея (ЛНИМ) президент Латвии Эдгар Ринкевич.