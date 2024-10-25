Президент Латвии на следующей неделе уйдет в отпуск

Пенсия по старости. Как рассчитывается? Когда назначается? Можно ли ее увеличить? Эти вопросы волнуют тех, кому осталось несколько лет до пенсионного возраста. В новой подборке полезной информации – о расчете пенсии и факторах, влияющих на ее размер, а также о возрасте выхода на пенсию...