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Президент из народа: сколько стоит одежда для прогулок Ринкевича?

Редакция PRESS 19 ноября, 2024 14:35

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Президент Латвии известен тем, что часто выходит в народ, а также любит проводить свободное время за прогулками и поездками на велосипеде. Одежда для свободного времени - личный выбор Ринкевича и оплачивает её он сам. Так сколько же стоят кофты и майки лидера страны?

Пользователи сети (профиль «TikTok» @Chto6969) немало потрудились и узнали, сколько стоит некоторая одежда, которую носит в свободное время наш президент.

Внимание привлекла одежда, в которой был президент, когда сообщил в соцсетях о сломанной руке:

Белая маечка поло от бренда Adidas стоит примерно 35.00-29.00 евро.

Между тем, обувь, которая видна на ногах на той же фотографии, найти в продаже не удалось. Но аналогичная модель обошлась бы в 545 евро.

На другой фотографии мы можем наблюдать на президенте ветровку от бренда Mamut. И её стоимость составляет 270 евро.

Летом президент носил кепку за 32.90 евро. И поло от бренда 4F за 24,95 евро.

В основном народ в комментариях считает, что президент президент не позволяет себе лишнего. И носит весьма демократичные бренды.

"Поскромнее, чем мэр одного провинциального городка", - отметили в комментариях.

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