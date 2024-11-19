Президент из народа: сколько стоит одежда для прогулок Ринкевича?

Пользователи сети (профиль «TikTok» @Chto6969) немало потрудились и узнали, сколько стоит некоторая одежда, которую носит в свободное время наш президент.

Внимание привлекла одежда, в которой был президент, когда сообщил в соцсетях о сломанной руке:

Белая маечка поло от бренда Adidas стоит примерно 35.00-29.00 евро.

Между тем, обувь, которая видна на ногах на той же фотографии, найти в продаже не удалось. Но аналогичная модель обошлась бы в 545 евро.

На другой фотографии мы можем наблюдать на президенте ветровку от бренда Mamut. И её стоимость составляет 270 евро.

Летом президент носил кепку за 32.90 евро. И поло от бренда 4F за 24,95 евро.

В основном народ в комментариях считает, что президент президент не позволяет себе лишнего. И носит весьма демократичные бренды.

"Поскромнее, чем мэр одного провинциального городка", - отметили в комментариях.