Президент Грузии не признала результаты выборов: что теперь будет?

Президент Грузии не признает результаты парламентских выборов, состоявшихся в выходные, на которых, по данным избирательной комиссии, победила правящая партия "Грузинская мечта". Об этом Саломе Зурабишвили заявила в воскресенье в Тбилиси, выступив вместе с лидерами оппозиции.

Она призвала всех несогласных собраться в понедельник вечером на столичном проспекте Руставели в знак протеста против того, что она назвала “тотальной фальсификацией, тотальной кражей голосов”. "Никто не может отнять у Грузии европейское будущее", добавила Саломе Зурабишвили.

"Мы были не просто свидетелями, но и жертвами того, что можно охарактеризовать только как российскую спецоперацию - новую форму гибридной войны, развязанной против нашего народа и нашей страны... Я не признаю эти выборы", - сказала Саломе Зурабишвили, президент Грузии.

По данным Центральной избирательной комиссии, после подсчета голосов со всех избирательных участков правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93 % голосов.

Гия Джапаридзе, член коалиции "Единое национальное движение" (набравшей 10,17 % голосов) заявил, что "не собирается занимать место в парламенте, потому что этот парламент нелегитимен". Элен Хоштария, лидер коалиции "Сильная Грузия" (она набрала 8,8 %) надеется, что акция в понедельник - "это первое проявление единства, когда у людей будет возможность очень громко заявить всему миру, что Грузия борется за свое европейское будущее".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и Европейская комиссия опубликовали совместное заявление о парламентских выборах в Грузии. В нем говорится, что "день выборов в целом был организован и проведен надлежащим образом", но "отмечался напряженной обстановкой, частыми нарушениями тайны голосования и несколькими процессуальными несоответствиями, а также сообщениями о запугивании и давлении на избирателей, что негативно сказалось на общественном доверии к процессу".

"Мы призываем Центральную избирательную комиссию Грузии и другие соответствующие органы власти выполнить свой долг по быстрому, прозрачному и независимому расследованию и вынесению решений по избирательным нарушениям и обвинениям в них. Эти нарушения должны быть рассмотрены. Это необходимый шаг к восстановлению доверия к избирательному процессу. ЕС с нетерпением ждет окончательного отчета и рекомендаций ОБСЕ/ОДИР, которые должны быть реализованы как можно скорее".

Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии: "Накануне наблюдатели от ОБСЕ заявили, что "хотя избирателям был предложен широкий выбор из 18 списков, и кандидаты в целом могли свободно проводить предвыборную кампанию, парламентские выборы в Грузии были омрачены укоренившейся поляризацией, вызывающей раскол предвыборной риторикой и широко распространенными сообщениями о давлении на избирателей".

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Совместная наблюдательная миссия Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблеи НАТО (ПА НАТО) и Европейского парламента (ЕП) отметила углубление политических разногласий, а также значительный дисбаланс в финансовых ресурсах и многочисленные преимущества, которыми воспользовалась правящая партия. В преддверии выборов многочисленные организации гражданского общества сообщали о стигматизирующем воздействии "закона о прозрачности иностранного влияния", а также о случаях нападений и запугивания.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство страны будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования.

"За все эти годы они ни разу не смогли принять результаты выборов, достойно принять свое поражение. Они потерпели поражение в девятый раз", – утверждает он.

Кобахидзе также заявил, что "любая попытка оспорить конституционное устройство неприемлема".