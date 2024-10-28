Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 28. Октября Завтра: Antonina, Ninona, Nina, Oksana

Президент Грузии не признала результаты выборов: что теперь будет?

Euronews 28 октября, 2024 15:07

Мир 0 комментариев

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство страны будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования. Жозеп Боррель и Еврокомиссия призывают власти Грузии к быстрому, прозрачному и независимому расследованию по выявленным нарушениям.

Президент Грузии не признает результаты парламентских выборов, состоявшихся в выходные, на которых, по данным избирательной комиссии, победила правящая партия "Грузинская мечта". Об этом Саломе Зурабишвили заявила в воскресенье в Тбилиси, выступив вместе с лидерами оппозиции.

Она призвала всех несогласных собраться в понедельник вечером на столичном проспекте Руставели в знак протеста против того, что она назвала “тотальной фальсификацией, тотальной кражей голосов”. "Никто не может отнять у Грузии европейское будущее", добавила Саломе Зурабишвили.

"Мы были не просто свидетелями, но и жертвами того, что можно охарактеризовать только как российскую спецоперацию - новую форму гибридной войны, развязанной против нашего народа и нашей страны... Я не признаю эти выборы", -  сказала Саломе Зурабишвили, президент Грузии.

По данным Центральной избирательной комиссии, после подсчета голосов со всех избирательных участков правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93 % голосов.

Гия Джапаридзе, член коалиции "Единое национальное движение" (набравшей 10,17 % голосов) заявил, что "не собирается занимать место в парламенте, потому что этот парламент нелегитимен". Элен Хоштария, лидер коалиции "Сильная Грузия" (она набрала 8,8 %) надеется, что акция в понедельник - "это первое проявление единства, когда у людей будет возможность очень громко заявить всему миру, что Грузия борется за свое европейское будущее".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и Европейская комиссия опубликовали совместное заявление о парламентских выборах в Грузии. В нем говорится, что "день выборов в целом был организован и проведен надлежащим образом", но "отмечался напряженной обстановкой, частыми нарушениями тайны голосования и несколькими процессуальными несоответствиями, а также сообщениями о запугивании и давлении на избирателей, что негативно сказалось на общественном доверии к процессу".

"Мы призываем Центральную избирательную комиссию Грузии и другие соответствующие органы власти выполнить свой долг по быстрому, прозрачному и независимому расследованию и вынесению решений по избирательным нарушениям и обвинениям в них. Эти нарушения должны быть рассмотрены. Это необходимый шаг к восстановлению доверия к избирательному процессу. ЕС с нетерпением ждет окончательного отчета и рекомендаций ОБСЕ/ОДИР, которые должны быть реализованы как можно скорее".

Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии: "Накануне наблюдатели от ОБСЕ заявили, что "хотя избирателям был предложен широкий выбор из 18 списков, и кандидаты в целом могли свободно проводить предвыборную кампанию, парламентские выборы в Грузии были омрачены укоренившейся поляризацией, вызывающей раскол предвыборной риторикой и широко распространенными сообщениями о давлении на избирателей".

Наблюдатели ОБСЕ о голосовании в Грузии: "Широкий выбор в неравных условиях"

Мака Бочоришвили: "Электронная система ограничивает пространство для спекуляций"

Совместная наблюдательная миссия Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблеи НАТО (ПА НАТО) и Европейского парламента (ЕП) отметила углубление политических разногласий, а также значительный дисбаланс в финансовых ресурсах и многочисленные преимущества, которыми воспользовалась правящая партия. В преддверии выборов многочисленные организации гражданского общества сообщали о стигматизирующем воздействии "закона о прозрачности иностранного влияния", а также о случаях нападений и запугивания.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство страны будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования.

"За все эти годы они ни разу не смогли принять результаты выборов, достойно принять свое поражение. Они потерпели поражение в девятый раз", – утверждает он.

Кобахидзе также заявил, что "любая попытка оспорить конституционное устройство неприемлема".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 42 реакций
Комментарии (0) 42 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Эстонская православная церковь создала новую общину: с настоятелем, но пока без прихожан

Мир 18:42

Мир 0 комментариев

Сайт Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) сообщает, что в Кейла создана новая община. Уже назначено богослужение и настоятель, но прихожан в новом приходе пока нет. Rus.Postimees выяснил, что означает община без прихожан и кто будет отцом-настоятелем.

Сайт Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) сообщает, что в Кейла создана новая община. Уже назначено богослужение и настоятель, но прихожан в новом приходе пока нет. Rus.Postimees выяснил, что означает община без прихожан и кто будет отцом-настоятелем.

Читать
Загрузка

На страже детского сна: омбудсмен и медики призывают не начинать уроки раньше 8 часов утра

Важно 18:17

Важно 0 комментариев

Омбудсмен призывает правительство до 31 марта следующего года постановить, что уроки, факультативные занятия и консультации в школах не могут начинаться раньше 8 часов утра, сообщает LSM+ со ссылкой на Бюро омбудсмена.

Омбудсмен призывает правительство до 31 марта следующего года постановить, что уроки, факультативные занятия и консультации в школах не могут начинаться раньше 8 часов утра, сообщает LSM+ со ссылкой на Бюро омбудсмена.

Читать

Министерство: денег пока хватает только на одну колею Rail Baltica

Бизнес 18:11

Бизнес 0 комментариев

Министерство сообщений  внесло в правительство доклад о сценариях реализации проекта Rail Baltica. В документе говорится, что на первом этапе реально наскрести средства лишь на одну железнодорожную колею. При этом сама насыпь и прилегающие территории будут подготовлены к прокладке, в перспективе, второй колеи, чтобы можно было организовать прохождение поездов в двух направлениях (условно к польской границе и обратно).

Министерство сообщений  внесло в правительство доклад о сценариях реализации проекта Rail Baltica. В документе говорится, что на первом этапе реально наскрести средства лишь на одну железнодорожную колею. При этом сама насыпь и прилегающие территории будут подготовлены к прокладке, в перспективе, второй колеи, чтобы можно было организовать прохождение поездов в двух направлениях (условно к польской границе и обратно).

Читать
Загрузка

Разница со Швецией почти в 40 раз: за неделю цены на электричество в Латвии снова выросли вдвое

Важно 18:04

Важно 0 комментариев

Средняя цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла в 2,1 раза и составила 120,11 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству LETA представители АО "Latvenergo".

Средняя цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла в 2,1 раза и составила 120,11 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству LETA представители АО "Latvenergo".

Читать

CSDD ужесточает экзамен по теории и повышает цены на ряд услуг: техосмотр, сдача экзамена и т.д.

Выбор редакции 18:01

Выбор редакции 0 комментариев

С нового года грядут изменения в некоторых услугах CSDD. В том числе, усложнится теоретический экзамен на получение автомобильных прав, об этом рассказал руководитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD, ДБДД) Айвар Аксенокс, пишет   rus.lsm.lv.

С нового года грядут изменения в некоторых услугах CSDD. В том числе, усложнится теоретический экзамен на получение автомобильных прав, об этом рассказал руководитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD, ДБДД) Айвар Аксенокс, пишет   rus.lsm.lv.

Читать

Женщина в шоке от airBaltic: аннулировали билет и оставили в аэропорту Берлина

Латышские СМИ 17:57

Латышские СМИ 0 комментариев

О шокирующем опыте сотрудничества с airbaltic рассказала в сети Х жительница Латвии. Она поделилась своим опытом. По милости авиакомпании ей пришлось задержаться в аэропорту Берлина, рассказывает la.lv.

О шокирующем опыте сотрудничества с airbaltic рассказала в сети Х жительница Латвии. Она поделилась своим опытом. По милости авиакомпании ей пришлось задержаться в аэропорту Берлина, рассказывает la.lv.

Читать

Вместо жильцов голосуют «мертвые души»? Интересная история в одном из юрмальских домов

Важно 17:42

Важно 0 комментариев

Выходец из Латвии Ефим Ш., гражданин Германии, в прошлом году купил квартиру в жилом комплексе в Юрмале, с расчетом  регулярно приезжать на отдых в родные края. Но столкнулся с действиями  со стороны управляющей компании, которые считает вопиющими, о чем он поделился с press.lv.

Выходец из Латвии Ефим Ш., гражданин Германии, в прошлом году купил квартиру в жилом комплексе в Юрмале, с расчетом  регулярно приезжать на отдых в родные края. Но столкнулся с действиями  со стороны управляющей компании, которые считает вопиющими, о чем он поделился с press.lv.

Читать