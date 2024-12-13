Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 13. Декабря Завтра: Lucija, Veldze

Президент Франции назначил премьер-министром Франсуа Байру

© BBC 13 декабря, 2024 14:36

Мир 0 комментариев

Scanpix/(Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)

Президент Франции назначил премьер-министром Франсуа Байру, сообщили после полудня в Елисейском дворце. На выбор кандидатуры ушло 9 дней. Предыдущее правительство Мишеля Барнье продержалось три месяца. Переговоры о формировании правительства обещают быть непростыми, отмечают аналитики.

Франсуа Байру, центрист и верный соратник президента Эммануэля Макрона, назначен новым премьер-министром Франции.

Объявление было сделано после того, как Макрон и Байру почти два часа беседовали в Елисейском дворце в пятницу утром.

Лидер партии "Демократическое движение" (MoDem) пользуется определенной популярностью даже у некоторых ультраправых депутатов от "Национального объединения" (RN), но все еще не имеет единодушной поддержки со стороны членов других партий.

"Если эта гипотеза Франсуа Байру подтвердится, мы дадим ему шанс, как это было с Мишелем Барнье", - сказал ранее Филипп Баллар, депутат от ультраправой партии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

А вы хорошо посмотрели? — Синоптики поделились прогнозом до Рождества

Новости Латвии 17:30

Новости Латвии 0 комментариев

Начиная с конца этой недели погоду в Латвии станут определять главным образом циклоны, поэтому часто будет идти снег и дождь и дуть порывистый ветер, а температура воздуха временами может достигать рекордных отметок, прогнозируют синоптики.

Начиная с конца этой недели погоду в Латвии станут определять главным образом циклоны, поэтому часто будет идти снег и дождь и дуть порывистый ветер, а температура воздуха временами может достигать рекордных отметок, прогнозируют синоптики.

Читать
Загрузка

В Латвии выпуск промышленной продукции сократился больше, чем в среднем по ЕС

Бизнес 17:15

Бизнес 0 комментариев

Выпуск промышленной продукции в Латвии в октябре по сравнению с октябрем 2023 года сократился на 1,9%, что больше, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу статистическим управлением ЕС "Eurostat".

Выпуск промышленной продукции в Латвии в октябре по сравнению с октябрем 2023 года сократился на 1,9%, что больше, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу статистическим управлением ЕС "Eurostat".

Читать

Опрос: 40 % жителей Латвии чувствуют себя одинокими. Самые одинокие — молодые рижанки

Для настроения 17:00

Для настроения 0 комментариев

Согласно данным опроса, проведённого Tele2 совместно с Norstat, 40 % жителей Латвии в течение последнего года чувствовали себя одинокими. Одиночество сильнее всего ощущают женщины и молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.

Согласно данным опроса, проведённого Tele2 совместно с Norstat, 40 % жителей Латвии в течение последнего года чувствовали себя одинокими. Одиночество сильнее всего ощущают женщины и молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.

Читать

Эксперт: Кредиты станут дешевле, сбережения — менее выгодными

Бизнес 16:45

Бизнес 0 комментариев

Поскольку Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжает снижать процентные ставки, кредиты будут дешеветь, а сбережения станут менее выгодными, заявил руководитель отдела сбережений, инвестиций и пенсий SEB banka Олег Андреев.

Поскольку Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжает снижать процентные ставки, кредиты будут дешеветь, а сбережения станут менее выгодными, заявил руководитель отдела сбережений, инвестиций и пенсий SEB banka Олег Андреев.

Читать

Мама хоккеиста Блюгерса прилетела к сыну в Канаду и выиграла там в лотерею

Для настроения 16:38

Для настроения 0 комментариев

К латвийскому хоккеисту Теодору Блюгерсу в Ванкувер приехала мама. Женщина решила попытать удачу и купила лотерейный билет. Он оказался счастливым, рассказал сам хоккеист в интервью официальному сайту Национальной хоккейной лиги.

К латвийскому хоккеисту Теодору Блюгерсу в Ванкувер приехала мама. Женщина решила попытать удачу и купила лотерейный билет. Он оказался счастливым, рассказал сам хоккеист в интервью официальному сайту Национальной хоккейной лиги.

Читать

Публицист: как геополитические коллизии помогают ассимиляции русских Латвии

Важно 16:30

Важно 0 комментариев

В этом учебном году окончат переход 4–х и 7–х классов на государственный. С 1 сентября 2025 года только на латышский окончательно переводятся 9–е классы. И учебных программ для национальных меньшинств в Латвии больше не будет.

В этом учебном году окончат переход 4–х и 7–х классов на государственный. С 1 сентября 2025 года только на латышский окончательно переводятся 9–е классы. И учебных программ для национальных меньшинств в Латвии больше не будет.

Читать

У нового рижского колеса обозрения обнаружили российский след

Важно 16:15

Важно 0 комментариев

Оказывается, выгодополучателем от нового колеса обозрения в Риге является инвестор родом из России Рустам Гильфанов. Интересно, не откажется ли теперь Рижская дума от такого сотрудничества? Журнал Ir раскопал прелюбопытную информацию, сообщает Grani.lv. Задавшись вопросом, кто же в конечном итоге владеет новым колесом обозрения в столице, издание выявило следующую цепочку.

Оказывается, выгодополучателем от нового колеса обозрения в Риге является инвестор родом из России Рустам Гильфанов. Интересно, не откажется ли теперь Рижская дума от такого сотрудничества? Журнал Ir раскопал прелюбопытную информацию, сообщает Grani.lv. Задавшись вопросом, кто же в конечном итоге владеет новым колесом обозрения в столице, издание выявило следующую цепочку.

Читать