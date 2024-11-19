Президент Абхазии уходит в отставку

Накануне вечером представители оппозиции отправились на переговоры, которые проходили в здании министерства обороны Абхазии. Президент в них не участвовал, был вице-президент и другие политики. Уже ночью один из ее лидеров Адгур Ардзинба сообщил, что Бжания уйдет в отставку.

Вскоре это подтвердило официальное агентство «Апсныпресс», опубликовав соглашение, подписанное «представителями власти и оппозиции». Согласно документу, парламент Абхазии рассмотрит заявление об отставке президента во вторник, после того как протестующие покинут правительственный комплекс, захваченный на прошлой неделе. Если они не уйдут, президент отзовет заявление об отставке, сказано в соглашении.

Оппозиция и ее сторонники захватили сначала парламент, а затем кабинет министров и администрацию президента 15 ноября, протестуя против ратификации инвестиционного соглашения с Россией (Би-би-си подробно рассказывала об этом документе).

Силовики сначала пытались оттеснить толпу, но вскоре прекратили сопротивление. Как сообщалось, Бжания покинул свою администрацию, пока руководители силовых ведомств вели переговоры с протестующими.

Заняв правительственный комплекс, оппозиция потребовала отставки не только Бжания, но и вице-президента Гунба, а также ветерана абхазской политики Александра Анкваба, который занимает пост премьер-министра.

По версии оппозиции, власть в их лице продвигала инвестиционное соглашение с Россией, чтобы активы в Абхазии были куплены «олигархами», хотя ограничения на владение собственностью в отколовшейся от Грузии республики десятилетиями была одной из главной проблем абхазской экономики.

Уехав в родное село Тамыш, Бжания обвинил оппозиционеров в попытке госпереворота. Он настаивал, что продолжает контролировать не только силовиков, но и другие органы власти, однако 16 ноября неожиданно заявил о готовности покинуть свой пост.

Дальше начался торг. Главным условием Бжания назвал переход власти к вице-президенту (такой порядок предусмотрен абхазской конституцией), а также свое участие в президентских выборах.

Сначала его предложение звучало как ультиматум, ведь протестующие требовали ухода и вице-президента, и премьера — лидеры оппозиции объясняли это желанием лишить власть административного ресурса на выборах. Однако 17 ноября оппозиция согласилась на вариант с вице-президентом.

«Бжания говорит, что после своего ухода он хочет сделать и.о. президента Бадру Гунба. В таком случае мы предлагаем в качестве компромисса распустить кабинет министров и поставить премьером нашего человека. Чтобы в случае выдвижения на выборах члена команды Бжания не использовался административный ресурс», — говорил Ардзинба, один из лидеров оппозиции.

Протестующие при этом настаивали, что правительство должно было уйти в отставку в полном составе, а на должность премьера должен быть назначен представитель оппозиционных сил. Однако до президентских выборов министры останутся на своих местах.

Это предусмотрено одним из пунктов соглашения, подписанного после переговоров в министерстве обороны. Согласно другому пункту, вице-президент Гунба должен назначить премьером Валерия Бганба, который возглавлял правительство до Анкваба в 2018-2020 годах.

Под соглашением стоят подписи вице-президента, спикера парламента Лаши Ашуба и еще нескольких политиков, в том числе Ардзинба. Подписей президента и премьера под документом нет.

После сообщений о согласии Бжания уйти в отставку протестующие начали покидать территорию правительственного комплекса в Сухуми. К ним обратился Ардзинба.

«Мы вернулись в правовое поле и будем действовать в рамках конституции. Будем считать, что очередной политический кризис позади», — сказал он. «Очень надеюсь, что больше подобных событий в нашей стране не будет», — добавил оппозиционер.

Бжания пока не выступал перед своими сторонниками.

Протесты против инвестиционного соглашения и задержания не согласных с ним активистов начались в Абхазии 11 ноября. Уже тогда главным лозунгом протестующих стала отставка президента. Они перекрыли три моста, заблокировав въезд автомобилей в Сухуми. Движение возобновилось, когда силовики отпустили задержанных активистов.