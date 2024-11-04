Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 6. Ноября Завтра: Leo, Leonarda, Leonards, Leons, Linards

Прецедент: суд обязал выдать гражданке России ВНЖ по гуманитарным соображениям, вопреки решению министра МВД

Редакция PRESS 4 ноября, 2024 14:24

Новости Латвии 0 комментариев

Административный районный суд постановил вопреки решению министра внутренних дел выдать временный вид на жительство (ВНЖ) гражданке России, страдающей шизофренией, говорится в опубликованном постановлении суда.

В августе 2022 года Управление по делам гражданства и миграции выдало россиянке ВНЖ в Латвии по гуманитарным соображениям. ВНЖ был действителен до августа 2023 года. В декабре 2023 года министр внутренних дел отказался выдать новый ВНЖ.

В решении говорится, что министр не усмотрел для этого гуманитарных оснований. Министр поставил под сомнение состояние здоровья женщины и необходимость ухода за ней. Над женщиной не установлено опекунство, она не лишена дееспособности. Кроме того, она получила образование - с 2011 по 2016 год изучала связи с общественностью в Московском международном университете, поэтому министр усомнился в необходимости круглосуточного надзора, ее неспособности позаботиться о себе и отсутствии социальных навыков.

Министр также утверждал, что женщина и ее мать проводят значительную часть своего времени за пределами страны. Если женщина нуждается в особом уходе, он может быть обеспечен в России, где есть адекватная медицинская и социальная помощь, живут биологический отец и родственница - сестра матери.

Министр пришел к выводу, что женщина может реализовать свой интерес к пребыванию в Латвии на основании визы.

Не согласившись с решением министра, женщина обратилась в суд. В своем решении суд заявил, что в соответствии с законодательством гражданам России может быть выдан ВНЖ сроком до пяти лет по гуманитарным соображениям.

Служба государственной безопасности заявила, что не было обнаружено никакой информации, которая могла бы послужить основанием для отказа заявительнице во въезде в Латвию или проживании в ней.

Суд пришел к выводу, что заявительница является инвалидом, страдает хроническим неизлечимым заболеванием - шизофренией, для нее характеры непредсказуемое поведение, нарушения самообслуживания, женщина регулярно принимает лекарства и нуждается в надзоре и уходе.

Ее мать помогла заявительнице получить образование, целью которого было повышение ее уверенности в себе, а не применение полученного образования на практике. Если заявительница будет разлучена со своей семьей и привычным окружением, существует высокий риск того, что новые обстоятельства и разлука причинят ей страдания, заключил суд.

Суд также установил, что мать заявительницы проживает в Латвии на основании ВНЖ, выданного до июля 2028 года. Поскольку заявительница полностью зависит от своей матери и проживает с ней в одном доме, суд считает, что заявительнице также должен быть предоставлен вид на жительство до указанной даты.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В России объявили «нежелательной» ассоциацию игроков в «Что? Где? Когда?»

Мир 20:51

Мир 0 комментариев

Зарегистрированная в Лихтенштейне Международная ассоциация интеллектуальных игр поддерживает "иноагентов" и распространяет информацию, "дискредитирующую российские власти", сообщает Deutsche Welle, цитируя Генпрокуратуру РФ.

Зарегистрированная в Лихтенштейне Международная ассоциация интеллектуальных игр поддерживает "иноагентов" и распространяет информацию, "дискредитирующую российские власти", сообщает Deutsche Welle, цитируя Генпрокуратуру РФ.

Читать
Загрузка

Миллионы на вокзал Rail Baltica в Риге нашлись: чем пришлось пожертвовать для стройки века?

Важно 20:38

Важно 0 комментариев

Финансирование Фонда восстановления в размере 114,628 миллиона евро планируется перенаправить на завершение строительства южной части Рижского центрального вокзала в рамках железнодорожного проекта "Rail Baltica", говорится в проекте документа, подготовленном Министерством финансов.

Финансирование Фонда восстановления в размере 114,628 миллиона евро планируется перенаправить на завершение строительства южной части Рижского центрального вокзала в рамках железнодорожного проекта "Rail Baltica", говорится в проекте документа, подготовленном Министерством финансов.

Читать

Кабаны с работы в Юрмалу возвращаются? ЧП на вечерней трассе (ВИДЕО)

Для настроения 20:35

Для настроения 0 комментариев

Вчера вечером в Фейсбуке в группе Ездуны появились видео, как прямо по Юрмальской трассе в районе посёлка Пиньки прогуливается дикий кабанчик. 

Вчера вечером в Фейсбуке в группе Ездуны появились видео, как прямо по Юрмальской трассе в районе посёлка Пиньки прогуливается дикий кабанчик. 

Читать

Тяжелая авария под Саласпилсом: автомобиль протаранил тракторный прицеп с бревнами и перевернулся (ВИДЕО)

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что вечером 5 ноября на трассе А6 между Саласпилсом и Саулкални произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие: автомобиль протаранил тракторный прицеп.

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что вечером 5 ноября на трассе А6 между Саласпилсом и Саулкални произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие: автомобиль протаранил тракторный прицеп.

Читать

По старинному методу: в Латвии прокладывают дороги из бревен и торфа

Для настроения 20:24

Для настроения 0 комментариев

Используя старинный метод, в районе Эргли предприятие Latvijas valsts meži (LVM) строит необычную лесную дорогу. Это будет дорога из брёвен. Такой метод был выбран потому, что путь проходит через участки с торфяным слоем глубиной почти пять метров, что делает строительство других типов дорог невозможным. Строители говорят, что это тяжелая, но интересная работа, ведь такие решения встречаются редко, сообщает Латвийское телевидение.

Используя старинный метод, в районе Эргли предприятие Latvijas valsts meži (LVM) строит необычную лесную дорогу. Это будет дорога из брёвен. Такой метод был выбран потому, что путь проходит через участки с торфяным слоем глубиной почти пять метров, что делает строительство других типов дорог невозможным. Строители говорят, что это тяжелая, но интересная работа, ведь такие решения встречаются редко, сообщает Латвийское телевидение.

Читать

«Чиновники должны нести ответственность перед обществом – политически, финансово и юридически»: Лидака

Важно 20:16

Важно 0 комментариев

В программе TV24 “Preses klubs”, обсуждая ответственность латвийских чиновников за различные нарушения, медиа эксперт, член правления ассоциации «За легальный контент» Гунта Лидака заявила, что должны быть механизмы, которые каким-то образом заставят госчиновников отвечать за принятые решения, которые наносят ущерб государству.

В программе TV24 “Preses klubs”, обсуждая ответственность латвийских чиновников за различные нарушения, медиа эксперт, член правления ассоциации «За легальный контент» Гунта Лидака заявила, что должны быть механизмы, которые каким-то образом заставят госчиновников отвечать за принятые решения, которые наносят ущерб государству.

Читать

Почему в магазинах залеживаются латвийские ягоды и фрукты: расследование

Бизнес 20:09

Бизнес 0 комментариев

В торговом центре мы наблюдали такую картину. На одной полке стояла в пластиковых упаковках латвийская малина и польская. Латвийской – несколько десятков упаковок, польской - две последние. И тут же купили и их... Почему же народ налегает на привозное и не спешит брать местное?

В торговом центре мы наблюдали такую картину. На одной полке стояла в пластиковых упаковках латвийская малина и польская. Латвийской – несколько десятков упаковок, польской - две последние. И тут же купили и их... Почему же народ налегает на привозное и не спешит брать местное?

Читать