Прецедент: суд обязал выдать гражданке России ВНЖ по гуманитарным соображениям, вопреки решению министра МВД

В августе 2022 года Управление по делам гражданства и миграции выдало россиянке ВНЖ в Латвии по гуманитарным соображениям. ВНЖ был действителен до августа 2023 года. В декабре 2023 года министр внутренних дел отказался выдать новый ВНЖ.

В решении говорится, что министр не усмотрел для этого гуманитарных оснований. Министр поставил под сомнение состояние здоровья женщины и необходимость ухода за ней. Над женщиной не установлено опекунство, она не лишена дееспособности. Кроме того, она получила образование - с 2011 по 2016 год изучала связи с общественностью в Московском международном университете, поэтому министр усомнился в необходимости круглосуточного надзора, ее неспособности позаботиться о себе и отсутствии социальных навыков.

Министр также утверждал, что женщина и ее мать проводят значительную часть своего времени за пределами страны. Если женщина нуждается в особом уходе, он может быть обеспечен в России, где есть адекватная медицинская и социальная помощь, живут биологический отец и родственница - сестра матери.

Министр пришел к выводу, что женщина может реализовать свой интерес к пребыванию в Латвии на основании визы.

Не согласившись с решением министра, женщина обратилась в суд. В своем решении суд заявил, что в соответствии с законодательством гражданам России может быть выдан ВНЖ сроком до пяти лет по гуманитарным соображениям.

Служба государственной безопасности заявила, что не было обнаружено никакой информации, которая могла бы послужить основанием для отказа заявительнице во въезде в Латвию или проживании в ней.

Суд пришел к выводу, что заявительница является инвалидом, страдает хроническим неизлечимым заболеванием - шизофренией, для нее характеры непредсказуемое поведение, нарушения самообслуживания, женщина регулярно принимает лекарства и нуждается в надзоре и уходе.

Ее мать помогла заявительнице получить образование, целью которого было повышение ее уверенности в себе, а не применение полученного образования на практике. Если заявительница будет разлучена со своей семьей и привычным окружением, существует высокий риск того, что новые обстоятельства и разлука причинят ей страдания, заключил суд.

Суд также установил, что мать заявительницы проживает в Латвии на основании ВНЖ, выданного до июля 2028 года. Поскольку заявительница полностью зависит от своей матери и проживает с ней в одном доме, суд считает, что заявительнице также должен быть предоставлен вид на жительство до указанной даты.