Пуче отмечает, что нам действительно нужна ясность в этом вопросе, а не просто слухи и наговоры на кого-то, чтобы виновные могли предстать перед законом. Пуче саркастически замечает, что ИИ не дал ответа на вопрос о том, кто из министров пьет яблочный сок, отметив лишь, что личные предпочтения такого рода обычно не разглашаются публично и министры могут пить то, что им хочется.

Однако программа продолжает углубляться в эту тему, поскольку «за каждым праздничным столом во время сбора урожая говорят о том, кто на самом деле пьет», поэтому рассматривает привычки министров: у министра обороны Андриса Спрудса слишком много дел, у министра иностранных дел Байбы Браже нет мотивации в рабочее время, министр экономики Виктор Валайнис слишком активен, а Арвилс Ашераденс, как министр финансов, в нерабочее время отрывается только за кулисами.

Рихард Козловскис находится в группе риска, так говорят, потому что у него много поводов напиться - пограничники, полицейские, пожарные - все в дерьме, объем обязанностей здесь вообще невозможно охватить.

Для министра образования Анды Чакши все просто, смеется программа, - если профсоюз смотрит на тебя свысока, как ты вообще можешь брать в рот. Каспарс Мелнис, климатолог, - у них нет денег, чтобы так пить. Агнесе Лаце, министр культуры, - хотя бы несчет одного длолжна быть ясность, остальные все равно пьют и устраивают постановки.

Улдис Аугулис - группа риска. Пуче спрашивает - почему? «Если у тебя есть благосостояние, есть где развернуться - деньги не надо экономить!”

Только министр транспорта Каспарс Бришкенс употребляет только вместе с членами партии, то есть делает это вне кабинета министров.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, в принципе, соблюдает закон и всегда имеет 0 промилле, согласно программе. У врачей кровь ничего не содержит, поэтому Хосама абу Мери следует немедленно исключить из числа подозреваемых.

Инга Берзиня, министр умного управления и регионального развития - партийная дисциплина и никаких вариантов, она придерживается линии старожила партии. А вот фермер Армандс Краузе, он пчеловод, к ним нельзя идти с открытым лицом, говорит Пуче.

Так что в группе риска находятся два министра. Пьющие ли они, - спрашивает ведущий программы? - «Конечно! Осенью они пьют много яблочного сока! Мы же не говорим ни о чем другом!»