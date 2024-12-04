Премьер-министр настаивает на урезании Rail Baltica до минимума

Она в очередной раз подчеркнула, что сейчас необходимо сосредоточиться на прокладке основной трассы "Rail Baltica". По словам премьера, такое решение позволит "не обходить" Ригу: запланировано соединение старых и новых железнодорожных сетей в Саласпилсе, для чего будут изыскиваться средства в других источниках.

Финансирование для начальных работ из бюджета Европейского союза (ЕС) есть и следует начать строительные работы на основной трассе, добавила премьер-министр.

Силиня признала, что полный отказ от проекта на уровне министров неформально обсуждался, но они пришли к выводу, что Латвия ничего не выиграла бы в таком случае, так как были бы потеряны значительные средства, уже вложенные в проект. К тому же проект важен для Латвии, так как наша железная дорога уже не будет так нацелена на Восток, как на Запад, и для этого новая трасса очень нужна.

По словам Силини, финансирования на полноценное строительство "Rail Baltica" не хватает во всех странах Балтии, поэтому они вместе попытаются запросить деньги на проект в следующем многолетнем бюджете ЕС и найти их в других источниках.

Премьер допустила, что финансирование "Rail Baltica" наряду с налогом солидарности банков и изменениями на втором пенсионном уровне могут стать вопросами, которые вызовут широкие дебаты в Сейме, где сегодня приступили к рассмотрению проекта бюджета на следующий год.

Политик повторила: она уверена, что возглавляемой ею коалиции хватит голосов для принятия бюджета и к пятнице процесс утверждения бюджета может быть завершен.