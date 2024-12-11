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Представитель МИД: любая агрессия РФ против страны НАТО обойдётся ей очень дорого

© LETA 11 декабря, 2024 17:29

Новости Латвии

LETA

Любая российская агрессия против страны-члена НАТО будет стоить ей очень дорого, подчеркнул госсекретарь МИД Анджейс Вилюмсонс в дискуссии "Построение будущего обороны и безопасности", организованной Институтом внешней политики Латвии (LAI).

Он подчеркивает, что Латвия занялась вопросами безопасности сразу после восстановления независимости. За прошедшие годы система безопасности стран Балтии значительно улучшилась, и в настоящее время в Латвии дислоцируются солдаты из других стран.

Госсекретарь считает, что инвестиции в безопасность в странах Балтии велики, но они должны продолжать расти. Аналогичным образом, военный бюджет должен увеличиться и в других странах, особенно в странах, которые не достигли необходимого уровня в 2% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Он приветствовал вступление Швеции и Финляндии в НАТО, добавив, что это очень важно для Латвии.

Он убежден, что западные санкции против России эффективны. Российский лидер Владимир Путин пытается скрыть, что санкции работают, но статистика показывает, что российская экономика тонет.

Он заявляет, что министерство продолжит работать над тем, чтобы указать партнерам, что компании Евросоюза должны немедленно прекратить работу в России. Также необходимо продолжить работу по борьбе с российской пропагандой, которая очень эффективна, особенно в африканских странах, где преобладает сильный российский нарратив.

Дипломат Петр Лунак отмечает, что европейским странам необходимо больше тратить на оборону. Уже 23 государства-члена НАТО выполняют требование о выделении 2% ВВП на оборонные цели, а девять стран этого не делают. И требование 2% может оказаться неактуальным в долгосрочной перспективе, поскольку в последнее время проблемы изменились, признал он.

Он подчеркивает, что в риторике США о необходимости увеличения инвестиций в оборону нет ничего нового. В прошлом европейские страны в основном тратили меньше, чем США. Также в середине прошлого года США призвали европейские страны обратить внимание на финансирование оборонного сектора.

Он также убежден, что война в Украине показала Европе, что экономическое сотрудничество и торговля не могут быть выше вопросов безопасности. Эксперт убежден, что Европа усвоила урок и теперь важно, чтобы мы не совершали тех же ошибок в отношениях с Китаем.

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