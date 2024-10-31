Председатель победивших в Литве соцдемов отказалась от премьерства в пользу Европарламента

«Я убеждена, что в возрасте почти 65 лет работать премьер-министром будет трудно, потому что я пенсионерка и в течение всего предвыборного периода реально оценивала, насколько ответственной будет эта работа, насколько она требует здоровья и сил», - сказала председатель партии в среду после заседания президиума Литовский социал-демократической партии (ЛСДП).

По словам Блинкявичюте, президиум социал-демократов единогласно решил, что кандидатом на пост премьера будет Гинтаутас Палуцкас.

«Президиум единодушно решил, что наиболее подготовленный кандидат - это Гинтаутас Палуцкас, у которого большой опыт, который обладает необходимыми качествами для премьер-министра», - сказала Блинкявичюте.

Колебания по поводу того, займет ли лидер ЛСДП премьерский пост, сопровождали всю предвыборную кампанию в Сейм.

Сначала она отказывалась уточнить, согласится ли занять эту должность, но в конце августа подтвердила, что будет премьером.

Однако в ночь выборов риторика Блинкявичюте снова поменялась - она заявила, что вместе с президентом возьмет на себя ответственность за формирование правящего большинства.

Лидер социал-демократов не стала объяснять журналистам, почему она не объявила о своем решении раньше, и не считает ли она, что предала избирателей, изменив свою позицию.

«Прежде всего, они голосовали за Социал-демократическую партию, и доверие к Социал-демократической партии таково, что мы формируем правящее большинство», - сказала Блинкявичюте.

Лидер социал-демократов также подтвердила, что намерена продолжить работу в Европейском парламенте (ЕП), хотя она также была избрана в Сейм.

«Поскольку я работаю в Европарламенте уже 15 лет, это мой последний срок полномочий, и я намерена доработать его до конца», - сказала лидер социал-демократов.

На вопрос, позволяют ли ей здоровье и возраст работать в ЕП, она не ответила.

О том, что она не сможет исполнять обязанности премьера, Блинкявичюте сообщила главе государства Гитанасу Науседе на встрече, состоявшейся после второго тура выборов в Сейм.

В новом парламенте у ЛСДП будет 52 места, и она предложила Демократическому союзу «Во имя Литвы» и Литовскому союзу "крестьян" и "зеленых" провести переговоры о возможности совместной работы в составе правящей коалиции.

Однако президиум партии в среду решил провести консультации также с либералами и партией «Заря Нямунаса».

По словам Блинкявичюте, окончательное решение о правящей коалиции будет принято 9 ноября на заседании совета ЛСДП.

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