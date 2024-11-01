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Праздник света Staro Rīga возвращается. А салют?

Редакция PRESS 1 ноября, 2024 21:00

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Фестиваль Staro Rīga возвращается в город! Накануне Дня независимости Латвии он удивит столицу лазерными шоу и световыми инсталляциями. Чего еще ожидать от мероприятия в этом году, выясняла корреспондент LSM+ Анастасия Демидёнок.

После паузы в несколько лет фестиваль Staro Rīga возвращается на улицы города. Пройдёт он с 15 по 18 ноября, на праздничных выходных. В этом году- фестиваль выходит за рамки центра города – до самого парка Аркадия. На правом берегу, как и раньше - более классические инсталляции, а вот на левом – эксперименты, говорит куратор Staro Rīga Диана Чивле:

«Будет световое шоу на Домской площади. Будут видеопроекции, интерактивные объекты. Новые экспериментальные объекты специально создавали юные художники. Ученики новой академии искусств и новой академии культуры создали в парке Победы целую программу. Там довольно большое количество объектов. Вы сможете провести там время и посмотреть как молодежь видит световое искусство».

В разработке фестиваля артистам помогал даже искусственный интеллект, сообщила Чивле:

«Его обучили с помощью объектов предыдущих световых фестивалей, фотографий и информации о них. Также мы рассказали ему идею фестиваля в этом году. А дальше под руководством художницы Лиги Велини они совместно, сотрудничая и общаясь, создали визуальный образ».

Но фестиваль света — лишь часть празднований в преддверии Дня провозглашения Латвийской Республики. Первые празднования начнутся в парке Победы уже с 11 ноября, рассказала Байба Шмите, руководитель Управления культуры Рижской думы:

«Там пройдёт целая программа от известных артистов. Будет группа Melo-м, Tautumeitas, музыкальная постановка Dvēseļu putenis, участие примут многие артисты. Мероприятие будет идти весь вечер с 18:00.

Конечно, есть и другие мероприятия — концерт в Домском соборе, мероприятие в парке «Зиемельблазма», на Судрабкалнсе, в Иманте. И конечно же, прекрасное мероприятие у стены свечей, которое не организуют ни самоуправления, ни государство — это инициатива жителей.

18 ноября главные события пройдут на площади Бривибас. Там будет концерт, речь президента, лазерное шоу. Сразу после речи президента начнется лазерное шоу. Оно будет повторяться с половины девятого до 11 вечера, будет музыка и игра света».

Но многих наверняка интересует вопрос, а будет ли салют? Мэр Риги Вилнис Кирсис заявил: нет, и тому имеется веская причина.

«В знак солидарности с украинским народом мы на время прекратили салюты. Так как салюта не будет, будут разные световые и лазерное шоу. Но мы уже заказали опрос мнений, чтобы узнать, что думают рижане. Ну подождем ответов, ведь рижане платят, значит, они и заказывают музыку».

Всего на фестивале будет 25 световых объектов. Всю более подробную информацию можно посмотреть на сайте staroriga.lv, там, кстати, будут доступны и возможные маршруты. Все инсталляции можно будет посмотреть с 6 до 11 вечера. А фестиваль пройдёт с 15 по 18 ноября.

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