Праздничное меню из трех блюд: угощенье всего за 15 евро!

“Сейчас в честь Дня независимости в магазинах Maxima Latvija продукты, упомянутые в предлагаемых мною рецептах, так и другие любимые угощения от местных производителей можно приобрести по особенно выгодным ценам” — делится Юстине Мартинсоне.
1. Основное блюдо – нежное и очень ароматное
Ингредиенты:
• 1 кг куриных ножек (без костей)
• 400 г очищенных консервированных помидоров
• 600 мл воды
• 3 пакетика риса
• 2 луковицы
• 4 зубчика чеснока
• 1–2 столовые ложки сливочного масла
• Соль
• Специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Обжарьте куриные ножки на сливочном масле, посолите и подрумяньте с обеих сторон.
2. Когда ножки приобретут золотистый цвет, снимите их и отложите на тарелку.
3. На той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок.
4. Добавьте консервированные помидоры, специи по вкусу, воду, рис и поджаренные голени.
5. Тушите на медленном огне под крышкой в течение 20 минут.
2. Закуска – быстро готовится и нравится всем:
Ингредиенты:
• 300 г горячего копченого куриного гироса
• Половина упаковки майонеза
• Небольшой кочан капусты
• Соль и перец
Способ приготовления:
1. Мелко нарежьте капусту и куриный гирос.
2. Сложите ингредиенты в одну миску.
3. Добавьте майонез, соль, перец и тщательно перемешайте.
3. Десерт:
Ингредиенты:
• 450 г смеси для праздничного торта
• 200 г крупноплодной клюквы
• Половина апельсина
Способ приготовления:
1. Приготовьте смесь для торта, следуя инструкции на упаковке.
2. Добавьте в тесто нарезанную клюкву.
3. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и выложите в нее тесто.
4. Выпекайте в духовке не менее 30 минут. Перед тем как достать торт, проверьте его готовность зубочисткой: если она выходит сухой, торт готов.
5. Украсьте торт сахарной пудрой и дольками апельсина. Оставшуюся клюкву и апельсины можно добавить в воду в графине!
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