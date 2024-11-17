Праздничное меню из трех блюд: угощенье всего за 15 евро!

“Сейчас в честь Дня независимости в магазинах Maxima Latvija продукты, упомянутые в предлагаемых мною рецептах, так и другие любимые угощения от местных производителей можно приобрести по особенно выгодным ценам” — делится Юстине Мартинсоне.

1. Основное блюдо – нежное и очень ароматное

Ингредиенты:

• 1 кг куриных ножек (без костей)

• 400 г очищенных консервированных помидоров

• 600 мл воды

• 3 пакетика риса

• 2 луковицы

• 4 зубчика чеснока

• 1–2 столовые ложки сливочного масла

• Соль

• Специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Обжарьте куриные ножки на сливочном масле, посолите и подрумяньте с обеих сторон.

2. Когда ножки приобретут золотистый цвет, снимите их и отложите на тарелку.

3. На той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок.

4. Добавьте консервированные помидоры, специи по вкусу, воду, рис и поджаренные голени.

5. Тушите на медленном огне под крышкой в течение 20 минут.

2. Закуска – быстро готовится и нравится всем:

Ингредиенты:

• 300 г горячего копченого куриного гироса

• Половина упаковки майонеза

• Небольшой кочан капусты

• Соль и перец

Способ приготовления:

1. Мелко нарежьте капусту и куриный гирос.

2. Сложите ингредиенты в одну миску.

3. Добавьте майонез, соль, перец и тщательно перемешайте.

3. Десерт:

Ингредиенты:

• 450 г смеси для праздничного торта

• 200 г крупноплодной клюквы

• Половина апельсина

Способ приготовления:

1. Приготовьте смесь для торта, следуя инструкции на упаковке.

2. Добавьте в тесто нарезанную клюкву.

3. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и выложите в нее тесто.

4. Выпекайте в духовке не менее 30 минут. Перед тем как достать торт, проверьте его готовность зубочисткой: если она выходит сухой, торт готов.

5. Украсьте торт сахарной пудрой и дольками апельсина. Оставшуюся клюкву и апельсины можно добавить в воду в графине!

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