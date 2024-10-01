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Правительство поддержало увеличение выплачиваемых государством алиментов с 2025 года

Редакция PRESS 1 октября, 2024 13:16

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник поддержало повышение государственных алиментов с 2025 года, а министр юстиции Либиня-Эгнере призвала общество быть нетерпимым к неплательщикам алиментов.

Гарантийный фонд алиментов будет выплачивать 125 евро в месяц на детей до семи лет и 150 евро в месяц на детей от семи лет и старше. В настоящее время эти суммы составляют 107,50 евро и 129 евро соответственно.

Государственное содержание детей не может полностью заменить обязанность родителей заботиться о своих детях, так как это основная ответственность каждого родителя, заявила министр. "Однако ребенок не должен страдать от безответственности родителей, поэтому в этих сложных экономических условиях и в связи с ростом стоимости жизни мы нашли дополнительные ресурсы и возможности увеличить размер выплачиваемых государством алиментов, тем самым обеспечив необходимую поддержку семьям", - сказала она.

В то же время министр подчеркивает, что количество неплательщиков зависит от каждого члена общества. Например, выплачивая зарплату "в конвертах", недобросовестные работодатели поддерживают не только теневую экономику, но и неуплату алиментов.

"Как общество мы не можем быть терпимы к тем, кто не платит алименты, потому что это кража будущего у детей", - сказала министр.

Министерство юстиции нашло средства на увеличение алиментов в результате внутреннего перераспределения бюджета. В бюджете на 2025 год дополнительные средства на эти цели запрашиваться не будут.

В настоящее время в Латвии насчитывается чуть более 42 000 должников по алиментам, вместо которых Гарантийный фонд алиментов выплачивает алименты более чем 32 000 детей.

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