Правительство обещает объяснить выбор между различными вариантами на переговорах с Telia

Неофициально агентству ЛЕТА стало известно, что на переговорах между латвийским государством и шведским предприятием "Telia" обсуждается несколько возможных вариантов - от объединения "Tet" и LMT до сохранения нынешней ситуации. Кроме того, рассматривалась возможность полного или частичного выкупа обоих предприятий у "Telia", а также выделения отдельных активов.

Министр сказал агентству ЛЕТА, что сейчас не может комментировать ни один из упомянутых сценариев или ход переговоров.

Он подчеркнул, что переговоры с "Telia" еще продолжаются и пока комментировать возможные решения, которые предложила латвийская сторона, невозможно.

Однако в ближайшее время планируется подать доклад о ходе переговоров в правительство, которое примет решение о дальнейших шагах, в том числе о том, от каких вариантов отказаться и над которыми работать дальше.

Министр подчеркнул: "Доклад, который мы готовим, не предполагает, что мы сразу принимаем какие-то решения". Это будет позиция для дальнейших переговоров.

"Каждая ведущая переговоры сторона пытается получить что-то для себя, но наша задача - укрепить интересы государства в этих предприятиях и найти решения для обеспечения долгосрочности предприятий, над чем мы и работаем", - сказал Валайнис.

По его словам, проделана большая работа, а переговоры непростые.

"Это переговоры между двумя акционерами, у одного из которых владелец - государство, а у другого - частично государство, но в основе предприятие, которое имеет свои принципы управления", - отметил Валайнис.

Министр отметил, что в публичном пространстве прозвучало очень много комментариев как от компаний, так и от представителей акционеров. "Обо всем об этом мне есть что сказать, но в данный момент я не могу вступить в эту дискуссию", - подчеркнул Валайнис.

Ранее сообщалось, что 16 июля этого года на закрытом заседании правительство согласовало дальнейшие сценарии переговоров с телекоммуникационной компанией "Tet" и вторым акционером LMT - "Telia".

В свое время была создана сложная схема управления "Tet" и "LMT", об изменении которой акционеры - латвийское государство и "Telia" - до сих пор не могли договориться.

Государству в лице "Possessor" принадлежит 51% долей "Tet", а дочерней компании "Telia" - "Tilts Communications" - 49% долей "Tet". В свою очередь, в капитале LMT в целом 49% принадлежат "Telia" и ее дочерней компании "Sonera Holding", 28% - латвийскому государству через Латвийский государственный центр радио и телевидения (23%) и "Possessor" (5%), а еще 23% долей LMT принадлежат "Tet".

Это теоретически означает, что посредством "Tet" 11,73% долей LMT контролирует государство, а 11,27% - "Telia", что должно означать, что доля "Telia" в капитале LMT составляет 60,3%, а латвийского государства - 39,7%. Однако на практике фактически государство имеет решающий контроль и в LMT, так как имеет преимущество в "Tet". Такое положение дел притормозило ряд стратегических решений, требующих консенсуса.