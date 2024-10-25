Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 25. Октября Завтра: Beatrise, Beate

Правительство обещает объяснить выбор между различными вариантами на переговорах с Telia

© LETA 25 октября, 2024 18:15

Бизнес 0 комментариев

LETA

После того, как правительством будет рассмотрен доклад о результатах переговоров акционеров телекоммуникационных предприятий ООО "Tet" и ООО "Latvijas Mobilais telefons" (LMT), обществу будет разъяснено, почему выбраны конкретные сценарии дальнейшего развития и почему произошел отказ от других вариантов, заверил агентство ЛЕТА министр экономики Виктор Валайнис.

Неофициально агентству ЛЕТА стало известно, что на переговорах между латвийским государством и шведским предприятием "Telia" обсуждается несколько возможных вариантов - от объединения "Tet" и LMT до сохранения нынешней ситуации. Кроме того, рассматривалась возможность полного или частичного выкупа обоих предприятий у "Telia", а также выделения отдельных активов.

Министр сказал агентству ЛЕТА, что сейчас не может комментировать ни один из упомянутых сценариев или ход переговоров.

Он подчеркнул, что переговоры с "Telia" еще продолжаются и пока комментировать возможные решения, которые предложила латвийская сторона, невозможно.

Однако в ближайшее время планируется подать доклад о ходе переговоров в правительство, которое примет решение о дальнейших шагах, в том числе о том, от каких вариантов отказаться и над которыми работать дальше.

Министр подчеркнул: "Доклад, который мы готовим, не предполагает, что мы сразу принимаем какие-то решения". Это будет позиция для дальнейших переговоров.

"Каждая ведущая переговоры сторона пытается получить что-то для себя, но наша задача - укрепить интересы государства в этих предприятиях и найти решения для обеспечения долгосрочности предприятий, над чем мы и работаем", - сказал Валайнис.

По его словам, проделана большая работа, а переговоры непростые.

"Это переговоры между двумя акционерами, у одного из которых владелец - государство, а у другого - частично государство, но в основе предприятие, которое имеет свои принципы управления", - отметил Валайнис.

Министр отметил, что в публичном пространстве прозвучало очень много комментариев как от компаний, так и от представителей акционеров. "Обо всем об этом мне есть что сказать, но в данный момент я не могу вступить в эту дискуссию", - подчеркнул Валайнис.

Ранее сообщалось, что 16 июля этого года на закрытом заседании правительство согласовало дальнейшие сценарии переговоров с телекоммуникационной компанией "Tet" и вторым акционером LMT - "Telia".

В свое время была создана сложная схема управления "Tet" и "LMT", об изменении которой акционеры - латвийское государство и "Telia" - до сих пор не могли договориться.

Государству в лице "Possessor" принадлежит 51% долей "Tet", а дочерней компании "Telia" - "Tilts Communications" - 49% долей "Tet". В свою очередь, в капитале LMT в целом 49% принадлежат "Telia" и ее дочерней компании "Sonera Holding", 28% - латвийскому государству через Латвийский государственный центр радио и телевидения (23%) и "Possessor" (5%), а еще 23% долей LMT принадлежат "Tet".

Это теоретически означает, что посредством "Tet" 11,73% долей LMT контролирует государство, а 11,27% - "Telia", что должно означать, что доля "Telia" в капитале LMT составляет 60,3%, а латвийского государства - 39,7%. Однако на практике фактически государство имеет решающий контроль и в LMT, так как имеет преимущество в "Tet". Такое положение дел притормозило ряд стратегических решений, требующих консенсуса.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В какие дни жители Латвии получают зарплату и как это влияет на торговлю

Бизнес 18:30

Бизнес 0 комментариев

День зарплаты — один из самых счастливых дней в месяце для значительной части людей. Что делает человек, когда деньги поступают на счет? Правильно, начинает их тратить, пишет Rus.delfi.lv. С другой стороны, перед зарплатой люди обычно "затягивают пояса", покупая только самое необходимое. Такова человеческая психология - она напрямую влияет на бизнес.

День зарплаты — один из самых счастливых дней в месяце для значительной части людей. Что делает человек, когда деньги поступают на счет? Правильно, начинает их тратить, пишет Rus.delfi.lv. С другой стороны, перед зарплатой люди обычно "затягивают пояса", покупая только самое необходимое. Такова человеческая психология - она напрямую влияет на бизнес.

Читать

Лучше умереть от мяса, чем от овощей и скуки — слова шоумена Кларксона возмутили веганов

Для настроения 18:00

Для настроения 0 комментариев

Телевизионная звезда Джереми Кларксон ответил на комментарии онлайн-критика, который утверждал, что его мясная диета стала причиной его недавних проблем со здоровьем.

Телевизионная звезда Джереми Кларксон ответил на комментарии онлайн-критика, который утверждал, что его мясная диета стала причиной его недавних проблем со здоровьем.

Читать

В соцсетях поставили под сомнение надежность «зубов дракона» на латвийской границе (ВИДЕО)

Важно 17:45

Важно 0 комментариев

И хотя еще вчера в Латвии с гордостью демонстрировали, как латвийские «зубы дракона» будут останавливать потенциальные вражеские танки в Латвии, уже сегодня в латвийском сегменте социальных сетей жители публикуют видео, на которых видно, что, возможно, подобного рода защита наших границ – не панацея, пишет Bb.lv.

И хотя еще вчера в Латвии с гордостью демонстрировали, как латвийские «зубы дракона» будут останавливать потенциальные вражеские танки в Латвии, уже сегодня в латвийском сегменте социальных сетей жители публикуют видео, на которых видно, что, возможно, подобного рода защита наших границ – не панацея, пишет Bb.lv.

Читать

Снова переделать? Коалиции предложат договориться о реформе государственного управления

Новости Латвии 17:43

Новости Латвии 0 комментариев

Входящий в правительственную коалицию Союз зеленых и крестьян (СЗК) предложит другим коалиционным партиям согласовать первые шаги по уменьшению бюрократии и повышению эффективности государственного управления, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

Входящий в правительственную коалицию Союз зеленых и крестьян (СЗК) предложит другим коалиционным партиям согласовать первые шаги по уменьшению бюрократии и повышению эффективности государственного управления, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

Читать

На восточной границе в очередях стоят 2000 грузовиков

Новости Латвии 17:30

Новости Латвии 0 комментариев

Почти три года прошло с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Евросоюз ввёл в отношении страны-агрессора 14 пакетов санкций. Список запрещённых для ввоза товаров растёт — но на двух работающих пограничных контрольно-пропускных пунктах с Россией по-прежнему в очередях стоят тысячи грузовых машин, сообщает Латгальская студия Латвийского радио 4.

Почти три года прошло с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Евросоюз ввёл в отношении страны-агрессора 14 пакетов санкций. Список запрещённых для ввоза товаров растёт — но на двух работающих пограничных контрольно-пропускных пунктах с Россией по-прежнему в очередях стоят тысячи грузовых машин, сообщает Латгальская студия Латвийского радио 4.

Читать

За два месяца до введения электронных счетов их внедрили всего 5% латвийских предприятий

Бизнес 17:15

Бизнес 0 комментариев

Хотя обмен э-счетами с 1 января 2025 года станет обязательным для, как минимум, четверти латвийских предприятий, на данный момент, за два месяца до вступления в силу этого решения, отправлять и обрабатывать их могут лишь около 5% всех опрошенных компаний и учреждений. Такую тревожную картину показывают результаты опроса предприятий, проведенного разработчиком систем управления бизнесом и бухгалтерских систем Jumis Pro.

Хотя обмен э-счетами с 1 января 2025 года станет обязательным для, как минимум, четверти латвийских предприятий, на данный момент, за два месяца до вступления в силу этого решения, отправлять и обрабатывать их могут лишь около 5% всех опрошенных компаний и учреждений. Такую тревожную картину показывают результаты опроса предприятий, проведенного разработчиком систем управления бизнесом и бухгалтерских систем Jumis Pro.

Читать