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Правительство не может позволить себе политическую нестабильность: что говорила Силиня на прениях по госбюджету

Редакция PRESS 5 декабря, 2024 16:02

Новости Латвии 0 комментариев

Учитывая геополитическую ситуацию, правительство не может позволить себе политическую нестабильность, заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") во время прений на заседании Сейма перед принятием бюджета на следующий год.

Она напомнила, что страна находится в сложной ситуации, учитывая географическое положение Латвии. "За прошедшие годы Латвия развила огромный потенциал в сфере безопасности", - сказала премьер

Говоря об инвестициях в безопасность, Силиня отметила, что в Латвию приезжают и представители других стран, чтобы узнать, что такое гибридная угроза.

Силиня считает, что в сложившейся ситуации правительство не может позволить себе политическую нестабильность. Необходимо продолжать начатую работу как по вопросам безопасности, так и по повышению благосостояния населения.

По ее мнению, бюджет следующего года не только направлен на укрепление национальной безопасности, но и будет способствовать экономическому росту.

Бюджет следующего года приветствовала и ее коллега по партии, заместитель спикера Сейма Занда Калниня-Лукашевица, которая подчеркнула, что это бюджет безопасности, его цель - забота о защите населения. Бюджет следующего года также позволит экономике развиваться.

Калниня-Лукашевица перечислила преимущества бюджета следующего года, например, улучшения в налоговой политике, от которых выиграют все жители Латвии.

Оппозиция Сейма была гораздо более критична по отношению к бюджету следующего года. Например, депутат от оппозиции Марис Спринджукс ("Объединенный список") заявил, что этот бюджет построен на долгах, слишком оптимистичен и тратиться будет больше, чем зарабатывается.

Бюджет нереалистичен, экономика будет расти медленнее, чем прогнозируется. "Это бюджет отчаяния", - сказал Спринджукс.

Как сообщалось, сегодня Сейм продолжает рассматривать проект государственного бюджета на 2025 год в окончательном чтении.

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