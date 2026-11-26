«Декларация очередного правительства открывает новые возможности для размышлений о том, что она должна включать и насколько конкретной быть. Особенно сейчас, когда внезапно объявляются многие предложения, не полностью обдуманные и обсужденные. Тем более что некоторые из них предлагаются как конкретные решения, а публичные заявления указывают на разные интерпретации», — говорит экономист банка «SEB» Дайнис Гашпуйтис.
Председатель правления Ассоциации финансовой отрасли Улдис Церпс положительно оценивает обязательство снизить административную нагрузку и изучить влияние новых требований на конкурентоспособность, пересмотреть барьеры для кредитования, снизить налог на прирост капитала и расширить поддержку реновации зданий.
В то же время он ожидает ясности в вопросах финансирования и управления Фондом развития, а также плана вложений во второй пенсионный уровень. Нужно видеть, как цели декларации будут отражены в бюджете следующего года и сопутствующих законопроектах.
Хотя и есть стремление действовать постепенно, экономист считает, что в реальности будет иначе. Поэтому важно определить приоритетные направления.
Генерировать идеи проще, чем воплощать их в жизнь. Если все предложенные меры запустить одновременно, вырастет риск того, что многие направления останутся незавершенными.
Например, заявка на создание Фонда развития выглядит хорошо. Указанные направления — улучшение работы государственных предприятий, сглаживание циклов фондов ЕС и инвестиционные цели — важны для повышения экономического потенциала.
Однако, по мнению экономиста, структура и решение фонда еще нуждаются в улучшениях. Возникает вопрос, не увеличит ли этот фонд роль государства слишком сильно, как он пересекается с существующими инструментами и не препятствует ли развитию участвующих предприятий.
«Важна способность фонда создавать проекты, в которые помимо государственных компаний могут инвестировать частные инвесторы, в том числе пенсионные фонды. Фонд должен дополнять доступное на рынке финансирование и привлекать частный капитал за счет прозрачных, экономически обоснованных проектов», — отмечает Церпс.
В декларации говорится, что Фонд развития выпустит необеспеченные облигации на сумму до двух миллиардов евро и дополнительно привлечет финансирование от частных и институциональных инвесторов на сумму до четырех миллиардов евро для инвестиций в экономику Латвии.
(Diena)
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