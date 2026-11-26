Хотя и есть стремление действовать постепенно, экономист считает, что в реальности будет иначе. Поэтому важно определить приоритетные направления.

Генерировать идеи проще, чем воплощать их в жизнь. Если все предложенные меры запустить одновременно, вырастет риск того, что многие направления останутся незавершенными.

Например, заявка на создание Фонда развития выглядит хорошо. Указанные направления — улучшение работы государственных предприятий, сглаживание циклов фондов ЕС и инвестиционные цели — важны для повышения экономического потенциала.