Пожар в Торнякалнсе: движение трамваев встало в обоих направлениях, но уже восстановлено (дополнено)

«Для меня самым важным было то, что Томсонс, человек богатый, со статусом, не побоялся рискнуть всем своим состоянием ради проведения праздника песни — а это было довольно авантюрной затеей. Не знаю, есть ли сегодня такие бизнесмены, готовые рискнуть своим богатством ради Латвии», - так говорит о своем герое актер Андрис Булис, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Земля, которая поет» (Zeme, kas dzied), посвященный истории Вселатвийского праздника песни.
«Для меня самым важным было то, что Томсонс, человек богатый, со статусом, не побоялся рискнуть всем своим состоянием ради проведения праздника песни — а это было довольно авантюрной затеей. Не знаю, есть ли сегодня такие бизнесмены, готовые рискнуть своим богатством ради Латвии», - так говорит о своем герое актер Андрис Булис, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Земля, которая поет» (Zeme, kas dzied), посвященный истории Вселатвийского праздника песни.