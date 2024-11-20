Пожар в Торнякалнсе: движение трамваев встало в обоих направлениях, но уже восстановлено (дополнено)

Сообщается, что движение трамваев было восстановлено около 9 утра, но общественный транспорт еще некоторое время может двигаться по графику с опазданием.

Пожар возник на ул. Фрича Бривземниека, 26, рядом с парком Аркадия. Тогда Движение трамвая приостановлено в обоих направлениях.

Пассажиров просят воспользоваться расположенными поблизости маршрутами общественного транспорта, чтобы добраться до пункта назначения.