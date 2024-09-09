Пожар в больнице Страдиня повредил одну палату в отделении глазной микрохирургии

Сейчас идет активная уборка помещений и ограничение доступа в пострадавшую палату, чтобы можно было восстановить работу отделения в полном объеме. Ситуация под контролем, почвы для волнений нет.

Прием пациентов офтальмологического профиля тоже не прекращен, причем уже в понедельник утром, в 7:00, отделение глазной микрохирургии возобновит работу и сможет принимать пациентов в полном объеме, только в палате, где был пожар, и в двух соседних палатах их размещать не будут.

Эвакуированные пациенты сейчас находятся в корпусе A1, а пациентов, принятых в воскресенье, госпитализируют в другие отделения. Их переведут обратно в 25-й корпус в понедельник.