Появилось поколение предпринимателей, обходящихся без кредитов

В контексте широко развернувшейся дискуссии о том, почему предприятиям в Латвии сложно получать кредиты, и о том, что по мнению банков, всем, кому можно было выдать кредиты, они уже выданы, хотелось бы поделиться некоторыми соображениями, возникшими за время работы с латвийскими компаниями по привлечению финансирования.

Что касается объема кредитования сегодня в Латвии сложилась поистине трагическая ситуация: объем выданных кредитов по отношению к внутреннему валовому продукту в Латвии примерно в три раза ниже, чем в среднем по странам Евросоюза. Последствиями такой ситуации являются медленное развитие экономики, трудности с составлением государственного бюджета и растущее ощущение того, что в ближайшее время нам не удастся достичь среднего уровня жизни стран ЕС.

Однако следует сказать, что проблема гораздо глубже, чем просто нежелание банков выдавать кредиты. Некоторыми причинами такой ситуации являются, например, глубоко укоренившееся недоверие предпринимателей к банковской системе, нежелание брать у банков кредиты, а также неспособность сделать это. Сегодня предприниматели скорее предпочтут занять у друга, попытаются договориться об условиях постоплаты отложенного платежа с поставщиком товара или предоплаты спокупателями, чем обратиться в банк. И многим предпринимателям таким образом удается регулировать денежный поток своей компании и счастливо жить без кредитов. Следует сказать, что проблемы существуют также и со стороны банков – если предпринимателю повезет обратиться к заинтересованному и готовому выслушать менеджеру по работе с клиентами, то он имеет больше шансов получить кредит. И наоборот – некоторые менеджеры по работе с клиентами, работающие сегоднасегодня в латвийских банках, уже приобрели почти легендарный статус,поскольку всегда отвечают предпринимателям "нет". Компания “Oferta Finance” за свою пока еще недолгую историю сталкивалась с несколькими бизнес-клиентами, представляющими разные компании с совершенно разной финансовой ситуацией, которые от одних и тех же менеджеров по работе с клиентами в банках получали совершенно одинаковые ответы на заявки на кредит – а именно "нет".

Есть и другая крайность – предприниматели готовы потратить много времени, лично обходя банки и получить предложения от нескольких банков. У каждого есть такой знакомый. Следует сказать, что в этом случае для выполнения такой работы рациональнее было бы привлечь стороннюю организацию, такую как “Oferta Finance”, а сэкономленное время - потратить на развитие бизнеса. Такая услуга, конечно же, не бесплатна; если конкретный клиент является специалистом в своей сфере деятельности, а кредитные брокеры, например, как в “Oferta”, являются специалистами именно в вопросе получения лучших условий финансирования, то каждый должен делать то, в чем он более силен. По сути, такая трата времени – это растрата своего бизнес-потенциала, поскольку за это время предприниматель мог бы модернизировать свое производство, сделать его более эффективным, увеличить оборот и прибыль. Следует отметить, что в Латвии есть и такие предприниматели, которые вообще не хотят увеличивать объемы своего бизнеса и развиваться – у них и так все хорошо. И их гораздо больше, чем банки.

Чтобы понять глубину проблемы, следует отметить, что половина бизнес клиентов, с которыми общалась компания “Oferta Finance” за неполный год работы, вообще не имеют ни одного кредита, несмотря на хороший уровень капитала, оборота и прибыли. "Мне не нужно", – говорят они, – "и я также не верю банковской системе, поэтому не хочу у них брать". Если за 30 лет независимости более чем из 50 банков осталось всего 13, то такое отношение можно понять. Неофициальная информация также свидетельствует о том, что ряд банков вообще не хотят увеличивать свой кредитный портфель в Латвии из-за политических рисков. Поэтому заявления коммерческих банков о том, что они выдали кредиты всем, кто мог взять, следует воспринимать со здоровым скептицизмом – кредиты выданы тем, кто хотел брать и отвечал критериям банка на тот момент, а не всем, кому можно было выдать. "Мы можем кредитовать больше, но не хотим", – вот такой ответ можно получить в открытой беседе от банковских специалистов. Поэтому введенный Латвией налог на банковскую солидарность считаю довольно здоровым инструментом для преодоления такого отношения банков.

Как можно преодолеть антибанковские настроения среди предпринимателей? В большей мере, это - вопрос восстановления доверия между банками и предпринимателями. Не то, чтобы эта проблема была непреодолима, поскольку, как это ни парадоксально, часто одни и те же предприниматели, не желающие брать кредит на развитие бизнеса, мотивируя свое нежелание по-разному, имеют ипотечный кредит на дом, лизинг на автомобиль и золотую кредитную карту на нужды семьи, не понимая в этих вопросах, почему существует недоверие к банковской системе. Тем не менее, основным средством преодоления разрыва доверия является активное привлечение предпринимателей, как со стороны банков, так и со стороны таких посредников, как “Oferta Finance” – другого выхода нет. При необходимости, банкам следует создавать рабочие группы для привлечения предпринимателей, предлагая различные бизнес-кредиты или рефинансирование уже выданных кредитов. Проще говоря, банки опять должны начать бороться за клиентов, и клиенты должны чувствовать, что банки их ждут. И не только банки должны делать это, у Службы государственных доходов также накопился список незавершенных дел по созданию доверительных отношений с бизнес-средой. Без этого экономика Латвии продолжит отставать от Литвы и Эстонии, а правительство ежегодно будет жаловаться на то, как трудно составить сбалансированный государственный бюджет.