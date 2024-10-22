Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Октября Завтра: Irida, Irisa

Повышение безопасности и конкурентоспособности: Силиня охарактеризовала бюджет страны на следующий год

© LETA 22 октября, 2024 18:55

Новости Латвии 0 комментариев

Бюджет будущего года - это бюджет повышения безопасности и конкурентоспособности, заявила во вторник премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), представляя на общем собрании президиума Сейма, руководителей парламентских фракций и депутатов бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии законопроект о государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2026, 2025 и 2027 годы и сопровождающие его законопроекты.

Премьер отметила, что при разработке законопроекта о бюджете проделана объемная работа над изменениями налогов и вопросами укрепления безопасности страны.

Оппозиционный депутат Эдмунд Зивтиньш ("Латвия на первом месте") во время совещания сказал, что в бюджете следующего года не заметно активных действий по искоренению теневой экономики. Он также отметил, что планируемое повышение акцизов на топливо нельзя поддержать, так как такой шаг поднимет цены на все - различные услуги, продукты.

Министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство") на это ответил, что в Латвии теневая экономика сокращается. "Дела идут в правильном направлении", - отметил Ашераденс. Силиня добавила, что планируемые изменения могут способствовать сокращению теневой экономики.

Кроме того, депутатов интересовало, что произойдет через четыре года, когда планируется отменить снижение взносов второго пенсионного уровня. Руководитель парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс в этой связи поинтересовался: "На каком основании мы можем утверждать, что это временное решение и через четыре года что-то изменится?".

Ашераденс ответил, что снижение взносов на определенный срок вписано в закон, который необходимо выполнять.

Спикер Сейма Дайга Миериня (СЗК) в конце совещания спрогнозировала, что дискуссии о бюджете на следующий год ожидаются весьма напряженными. Предполагается, что концептуально за бюджет в первом чтении Сейм проголосует 30 октября, а во втором, окончательном, чтении законопроекты о бюджетном пакете начнут рассматривать 4 декабря.

Как сообщалось, на прошлой неделе Сейм передал проект бюджета на следующий год на рассмотрение комиссий, а на этой неделе комиссии приступили к его рассмотрению.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Урезать рацион вдвое: Министерство благосостояния решило сэкономить на малообеспеченных жителях

Новости Латвии 20:49

Новости Латвии 0 комментариев

Со следующего года человек со статусом малообеспеченного лица в квартал будет получать только один набор продовольственных товаров вместо прежних двух, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве благосостояния.

Со следующего года человек со статусом малообеспеченного лица в квартал будет получать только один набор продовольственных товаров вместо прежних двух, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве благосостояния.

Читать
Загрузка

Фиктивные справки об инвалидности: почему ушел в отставку Генпрокурор Украины Костин

Важно 20:39

Важно 0 комментариев

Генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку из-за скандала с региональными прокурорами, массово получившими в последние годы, вероятно, фиктивную инвалидность, сообщает BBC.

Генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку из-за скандала с региональными прокурорами, массово получившими в последние годы, вероятно, фиктивную инвалидность, сообщает BBC.

Читать

Семейные врачи бьют тревогу: не хватает вакцин против гриппа

Новости Латвии 20:37

Новости Латвии 0 комментариев

Некоторые семейные врачи получили на 100 доз вакцин против гриппа меньше, чем планировалось, свидетельствуют данные опроса Латвийской ассоциации сельских семейных врачей (ЛАССВ).

Некоторые семейные врачи получили на 100 доз вакцин против гриппа меньше, чем планировалось, свидетельствуют данные опроса Латвийской ассоциации сельских семейных врачей (ЛАССВ).

Читать

Владельцы машин, крепитесь! Повышение цен на топливо не за горами: нас ждут новые потрясения

Важно 20:19

Важно 0 комментариев

Владельцы дизельных и бензиновых машин, крепитесь — в ближайшие годы начнётся существенный рост цен на топливо. В ближайшие 5-6 лет — примерно на 30 центов. Это связано запуском «зеленой» Европейской системы торговли выбросами, сообщает LSM+ в программе «Сегодня вечером».

Владельцы дизельных и бензиновых машин, крепитесь — в ближайшие годы начнётся существенный рост цен на топливо. В ближайшие 5-6 лет — примерно на 30 центов. Это связано запуском «зеленой» Европейской системы торговли выбросами, сообщает LSM+ в программе «Сегодня вечером».

Читать

Паулс: я сам отнес вымогателю портфель с деньгами

Выбор редакции 20:16

Выбор редакции 0 комментариев

Раймонд Паулс в недавнем интервью рассказал о том, как у него вымогали огромную сумму денег, рассказывает nra.lv.

Раймонд Паулс в недавнем интервью рассказал о том, как у него вымогали огромную сумму денег, рассказывает nra.lv.

Читать

Пенсия 2000 евро: латвийская молодежь надеется на достойную старость. Насколько это реально?

Важно 20:14

Важно 0 комментариев

Согласно опросу Luminor, молодые жители Латвии особенно амбициозны, когда речь идет о размере пенсии, которую они надеются получать в старости. Для того чтобы обеспечить себе финансово стабильную и благополучную старость, респонденты в возрастных группах от 18 до 39 лет хотели бы получать пенсию в размере от 1200 до 2000 евро в месяц. Насколько это реально?

Согласно опросу Luminor, молодые жители Латвии особенно амбициозны, когда речь идет о размере пенсии, которую они надеются получать в старости. Для того чтобы обеспечить себе финансово стабильную и благополучную старость, респонденты в возрастных группах от 18 до 39 лет хотели бы получать пенсию в размере от 1200 до 2000 евро в месяц. Насколько это реально?

Читать

Повышение налога на недвижимость? Рижская дума рассказала, что ждет рижан в следующем году

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

 Кадастровые стоимости для расчета налога на недвижимость (НН) в 2025 году в Риге не изменятся, следовательно, не изменится и размер налоговых платежей для населения, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

 Кадастровые стоимости для расчета налога на недвижимость (НН) в 2025 году в Риге не изменятся, следовательно, не изменится и размер налоговых платежей для населения, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

Читать