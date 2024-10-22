Повышение безопасности и конкурентоспособности: Силиня охарактеризовала бюджет страны на следующий год

Премьер отметила, что при разработке законопроекта о бюджете проделана объемная работа над изменениями налогов и вопросами укрепления безопасности страны.

Оппозиционный депутат Эдмунд Зивтиньш ("Латвия на первом месте") во время совещания сказал, что в бюджете следующего года не заметно активных действий по искоренению теневой экономики. Он также отметил, что планируемое повышение акцизов на топливо нельзя поддержать, так как такой шаг поднимет цены на все - различные услуги, продукты.

Министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство") на это ответил, что в Латвии теневая экономика сокращается. "Дела идут в правильном направлении", - отметил Ашераденс. Силиня добавила, что планируемые изменения могут способствовать сокращению теневой экономики.

Кроме того, депутатов интересовало, что произойдет через четыре года, когда планируется отменить снижение взносов второго пенсионного уровня. Руководитель парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс в этой связи поинтересовался: "На каком основании мы можем утверждать, что это временное решение и через четыре года что-то изменится?".

Ашераденс ответил, что снижение взносов на определенный срок вписано в закон, который необходимо выполнять.

Спикер Сейма Дайга Миериня (СЗК) в конце совещания спрогнозировала, что дискуссии о бюджете на следующий год ожидаются весьма напряженными. Предполагается, что концептуально за бюджет в первом чтении Сейм проголосует 30 октября, а во втором, окончательном, чтении законопроекты о бюджетном пакете начнут рассматривать 4 декабря.

Как сообщалось, на прошлой неделе Сейм передал проект бюджета на следующий год на рассмотрение комиссий, а на этой неделе комиссии приступили к его рассмотрению.