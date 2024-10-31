Повышение цен на услуги CSDD сомнительно: Автоассоциация

В ассоциации заявили, что во время пандемии Covid-19, а также после нее цены на услуги CSDD были значительно повышены. В то же время Совет по конкуренции пришел к выводу, что в Латвии самые высокие цены на этот вид услуг в странах Балтии, а исторически в Литве и Эстонии проверки проводятся реже, чем в Латвии.

В ассоциации подчеркнули, что индексация услуг была проведена недавно и должно быть экономическое и рациональное обоснование того, почему стоимость некоторых услуг, таких как дополнительные номера и экзамены по вождению, так существенно возрастает.

По словам представителей ассоциации, экзамены по вождению как в автошколах, так и в CSDD стали настолько дорогими, что молодой человек не может получить водительские права без вложений в размере от 800 до 1000 евро. Таким образом, в Латвии растет нехватка водителей, особенно водителей грузовиков и автобусов.

Председатель правления Автообъединения, депутат Сейма Андрис Кулбергс отметил, что введение конкуренции приведет к естественному корректированию цен на услуги.

«В прошлом году был создан конкурс с целью открытия рынка и развития конкуренции. Мы убедились, что конкуренции не существует – есть два доминирующих игрока рынка, которые контролируют все станции техосмотра, проводят проверки и будут это делать до 2033 года. Это причина того, что цены такие высокие, потому что два доминирующих игрока не имеют конкуренции», — сказал Кулбергс.

Он сообщил, что ассоциация хочет представить тот факт, что рынок также открыт для поставщиков автосервисов, которые могли бы пройти квалификацию и получить лицензии на технический осмотр, заявив, что это будет способом снизить высокие затраты - цены, естественно, снизятся в конкурентных условиях.

Кулбергс также отметил, что люди до сих пор думают, что технические проверки проводит CSDD, но это частные компании. «Важно понимать, что такие услуги, как сдача экзамена по вождению, сравнение номеров, подбор номеров и тому подобное, предоставляет CSDD. Однако сам технический осмотр осуществляет частный предприниматель, и расходы находятся в руках частного коммерсанта. ", - подчеркнул он.

Кулбергс также отметил, что со следующего года будут повышены акциз, налог на эксплуатацию транспорта, налог на легковые автомобили, плата за пользование дорогами, что приведет к удорожанию продукции и является непосредственной причиной инфляции.

Таким образом, ассоциация хочет понять причину всех изменений цен на услуги CSDD, добавляя, что ассоциация ранее не была проинформирована о предстоящих изменениях в прейскуранте CSDD.

LETA уже сообщало, что CSDD планирует с 1 января следующего года повысить цены на ряд услуг, в том числе на технический осмотр, прием экзаменов по вождению транспортных средств, выбор номеров и другие услуги.

Стоимость технического осмотра для легковых автомобилей категории М1 планируется увеличить на 8% или на 2,51 евро - с 31,59 евро до 34,1 евро.

CSDD также планирует повысить цены на услуги, которые являются более трудоемкими, сложными и требуют высококвалифицированных специалистов. Например, сдача экзаменов по вождению для транспортных средств категорий А и В станет дороже на 20% - с 29,85 евро до 35,82 евро.

При этом на дополнительные номера с одной или одинаковой комбинацией цифровых символов цена увеличится в 2,4 раза. В настоящее время плата за эту услугу составляет 413,22 евро, но с 1 января она составит 983,47 евро. CSDD планирует расширить эту услугу независимо от стоимости.

CSDD вынесет планируемые изменения цен на общественное обсуждение, но затем их должен будет утвердить Кабинет министров.

Уже сообщалось, что оборот CSDD в прошлом году составил 60,023 млн евро, что на 13,8% больше, чем годом ранее, однако прибыль дирекции снизилась на 39,8% - до 3,953 млн евро.

CSDD является государственным акционерным обществом. Дирекция регистрирует транспортные средства в Латвии, выдает водительские права, проводит технические осмотры автомобилей и предоставляет другие услуги. Акционером дирекции является Министерство транспорта.