Повышение налога на недвижимость? Рижская дума рассказала, что ждет рижан в следующем году

Объем платежа может измениться только в том случае, если произойдут изменения в составе имущества, его использовании или предоставленных льготах по платежам НН, подчеркивает финансовый департамент Рижского самоуправления.

Сейчас на публичное обсуждение передан проект правил Кабинета министров "База кадастровых стоимостей для расчета универсальной кадастровой стоимости", который обеспечит, что с 1 января 2025 года универсальные кадастровые стоимости будут по возможности приближены к рыночной стоимости имущества, то есть будут рассчитываться исходя из ситуации на рынке недвижимости на 1 июля 2022 года, не превышая 80% от среднего уровня цен.

Рижское самоуправление обращает внимание, что упомянутый проект правил не распространяется на фискальные кадастровые стоимости, которые будут использоваться для расчета НН. Таким образом, кадастровые стоимости для расчета НН на 2025 год не изменятся и в целом сохранятся на прежнем уровне стоимости - отражая ситуацию на рынке недвижимости в 2012-2013 годах.