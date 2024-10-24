Повредят ли торговые тарифы Дональда Трампа Европе?

У Дональда Трампа есть торговый трюк в рукаве, который он не боится использовать, если будет переизбран в ноябре: универсальный тариф до 20% на все товары, импортируемые из-за рубежа.

"За исключением любви и религии, это самое прекрасное слово на свете: тариф", - заявил Трамп на митинге в Северной Каролине в понедельник.

Тариф - это налог, которым облагаются иностранные товары при их ввозе в страну, при этом, по крайней мере на бумаге, счет должен оплачивать отечественный импортер.

Трамп пригрозил обложить китайские товары пошлинами в размере 60 %, а автомобили, произведенные в граничащей с ним Мексике, - до 200 %.

Республиканский кандидат рассчитывает, что торговый инструмент будет способствовать развитию американского бизнеса, созданию рабочих мест и сокращению дефицита федерального бюджета за счет дополнительных налоговых поступлений.

Но его критики внутри страны предупреждают, что экономическое бремя таких тарифов может быть переложено на американских потребителей, а союзники за рубежом - в том числе в Европе - опасаются, что побочный ущерб от тарифов Трампа может быть разрушительным.

Что произойдет с торговлей между ЕС и США?

Торговые отношения между ЕС и США - самые ценные в мире, их ежегодный объем составляет около 1 триллиона евро в виде товаров и услуг.

ЕС получает наибольшую выгоду от торговли товарами: только в прошлом году положительное сальдо составило 156 миллиардов евро, в то время как дефицит в сфере услуг составил 104 миллиарда евро.

По самым радикальным экономическим оценкам, общий тариф в 10% или 20 % сделает импорт товаров из ЕС более дорогим для американских компаний, что означает, что экспорт ЕС через Атлантику может упасть на треть в некоторых секторах.

Больше всего пострадают такие отрасли, как машиностроение, транспортные средства и химическая промышленность, которые в совокупности составили 68 % экспорта ЕС в США в прошлом году.

Это сделает Германию, экономическую державу европейского блока, особенно уязвимой для потрясений, учитывая ее зависимость от американского экспорта в этих секторах.

Может ли это привести ЕС к рецессии?

Хотя экономисты расходятся во мнениях относительно масштабов ущерба, большинство сходятся во мнении, что тарифы Трампа нанесут сокрушительный удар по экономике Европы.

По оценкам Goldman Sachs, всеобъемлющие тарифы в размере 10 % приведут к снижению ВВП еврозоны на 1 %. Согласно более радикальным прогнозам, тарифы Трампа приведут к снижению роста еврозоны на 1,5 % к 2028 году. Такой сценарий поставит экономику, которая и так находится под давлением, на грань рецессии.

По оценкам других экономистов, тарифы в размере 10% в худшем случае могут сократить до 1,6% ВВП Германии, в то время как влияние на другие крупные экономики, такие как Испания, будет значительно ниже - 0,5%.

Последствия могут также включать сокращение рабочих мест. По оценкам Европейской комиссии, трансатлантическая торговля и инвестиции напрямую поддерживают около 9,4 миллиона рабочих мест как в ЕС, так и в США.

Однако в последние годы блок укрепляет свой арсенал средств защиты торговли, в том числе в ответ на высокие тарифы, введенные Трампом на сталь и алюминий на сумму 6,4 миллиарда евро во время его первого президентства.

Срок действия трансатлантического торгового перемирия, которое временно разрешило этот спор времен Трампа, истекает 21 марта 2025 года, всего за два месяца до вступления в должность следующей администрации США.

Станет ли торговая война неизбежной?

Обещание Трампа ввести 60%-ные тарифы на китайские товары создает реальный риск того, что ЕС может быть втянут в тотальную торговую войну.

"Тарифы на китайские товары, ввозимые в США, неизбежно приведут к тому, что многие товары будут перенаправлены на европейский рынок, - сказал Euronews Андре Сапир, старший научный сотрудник Bruegel и бывший экономический советник председателя Европейской комиссии Романо Проди. - ЕС придется ответить на это ответными мерами. Ему придется защищать себя".

Это может привести к тому, что торговая напряженность между Брюсселем и Пекином, обострившаяся после решения ЕС ввести высокие тарифы на электромобили китайского производства, разгорится еще сильнее.

"ЕС не делает того, что делают США, в плане отделения от Китая и сокращения импорта. Это одна из немногих вещей, которые поддерживают европейскую экономику на плаву, - пояснил Зак Мейерс, помощник директора Центра европейских реформ (CER). - Но как долго США будут продолжать позволять Европе сидеть на двух стульях одновременно? Думаю, это сложный вопрос".

Может ли ЕС договориться об исключении?

По мнению аналитиков, прежде чем прибегать к ответным тарифам, блок, скорее всего, попытается договориться с Трампом.

"ЕС и другие страны будут стремиться предложить Трампу морковку, что-то, что даст ему возможность сказать, что он с успехом избежал худшего, - сказал Мейерс. - Это именно то, что мы видели при президентстве Трампа, когда и председатель Еврокомиссии и китайский лидер подписывали эти соглашения, чтобы скупать американские товары".

Экономические советники самого Трампа могут рассмотреть возможность ограничения его тарифных амбиций, чтобы избежать потенциальных экономических потрясений внутри страны.

Экономисты говорят, что такой шаг неизбежно приведет к скачку инфляции и что американские фирмы-импортеры могут решить переложить стоимость тарифов на плечи американских граждан.