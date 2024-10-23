Поторопитесь: Рижский зоопарк готовится к реконструкции, звери переезжают

До 28 ноября в Рижском зоопарке еще можно увидеть животных, которые на время реконструкции обретут дом в другом месте. Последний шанс в этом году увидеть венгерских степных коров, карликовых ослов, пекарей, яков, киангов и обитателей Фазанариума.

В ближайшее время в Рижском зоопарке начнется строительство первой части «Мастерплан-2035» — «Гималаи», во время которого часть территории будет закрыта.

«Мы готовимся к переменам, создавая среду обитания, приближенную к дикой природе, прокладывая тропы, по которым посетители отправятся в настоящее путешествие, разрабатывая контент, от которого будет захватывать дух», — обещают в зоопарке.

Согласно информации на сайте Управления по надзору за закупками (IUB), проектирование и надзор за строительством «Гималаи» поручены компании Mark Architects Ltd, бюджет которой составляет 306 500 евро. Информация о закупках на строительство пока недоступна на сайте IUB.

Уже сообщалось, что Рижский зоопарк планирует познакомить своих гостей с разнообразной фауной Гималайского региона, создав новую экспозицию в рамках стратегии развития «Мастер-план-2035».

Этот регион отличается субтропическими лесами на склонах Гималайских гор и высокогорной пустыней Тибетского плато, многие виды животных занесены в Красную книгу мира как редкие, находящиеся под угрозой исчезновения или вымирания.

Рижский зоопарк обещает, что в новой экспозиции будут созданы высококачественные условия обитания для видов животных, остро нуждающихся в защите.

По информации Firmas.lv, ООО "Рижский национальный зоопарк" зарегистрировано в 1991 году. Компания полностью принадлежит Рижскому самоуправлению. Ее акционерный капитал составляет 28 884 363 евро. В прошлом году компания работала с оборотом 5,46 миллиона евро и прибылью 110 000 евро.