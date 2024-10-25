«Построить на месте страны этнографический музей в наш век уже не получится»: Андрей Каменецкий Важно Редакция PRESS 25 октября, 2024 11:45 Важно

«Одни могут быть открытыми гомофобами, другие нет – вот единственная разница между латышскими партиями. На все остальные вопросы они смотрят одинаково», - с Андреем Каменецким главой фракции «Согласия» в Рижской думе мы поговорили о голосовании по Барклаю, о проблемах Риги – и о том, почему они в обозримом будущем нерешаемы в принципе.

Для тех, кто предпочитает только слушать - подкаст:

00:00 – Поехали!

00:31 – Не все латыши за снос Барклая, но все латышские партии голосовали «за» – почему?

03:55 – Будут ли в Риге протесты, как в 1989 против метро? Ведь повод то есть!

08:05 – А почему был «Согласию» не собрать митинг в защиту памятника Барклаю?

11:11 – Как управление городом для «коалиции перемен» превратилось в детскую игру

14:04 – Почему так долго стали ремонтировать дороги? Ту же Слокас...

16:16 – Тут не кран, а всю систему менять надо: почему Вильнюс и Таллин оставили Ригу позади

19:51 – Беда нашей экономики: она заточена под крупных игроков, «мелочь» ей не интересна

25:06 – Статус-кво приносит элитам такие выгоды, что реформами никто заниматься не будет

27:49 – Латвия пытается сесть во вчерашний поезд, а надо привлекать настоящие инвестиции

34:01 – Пока избиратель не уйдет от «парадигмы консервации», ничего не изменится