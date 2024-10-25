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«Построить на месте страны этнографический музей в наш век уже не получится»: Андрей Каменецкий

Важно Редакция PRESS 25 октября, 2024 11:45

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«Одни могут быть открытыми гомофобами, другие нет – вот единственная разница между латышскими партиями. На все остальные вопросы они смотрят одинаково», - с Андреем Каменецким главой фракции «Согласия» в Рижской думе мы поговорили о голосовании по Барклаю, о проблемах Риги – и о том, почему они в обозримом будущем нерешаемы в принципе.

Для тех, кто предпочитает только слушать - подкаст:

00:00 – Поехали!

00:31 – Не все латыши за снос Барклая, но все латышские партии голосовали «за» – почему?

03:55 – Будут ли в Риге протесты, как в 1989 против метро? Ведь повод то есть!

08:05 – А почему был «Согласию» не собрать митинг в защиту памятника Барклаю?

11:11 – Как управление городом для «коалиции перемен» превратилось в детскую игру

14:04 – Почему так долго стали ремонтировать дороги? Ту же Слокас...

16:16 – Тут не кран, а всю систему менять надо: почему Вильнюс и Таллин оставили Ригу позади

19:51 – Беда нашей экономики: она заточена под крупных игроков, «мелочь» ей не интересна

25:06 – Статус-кво приносит элитам такие выгоды, что реформами никто заниматься не будет

27:49 – Латвия пытается сесть во вчерашний поезд, а надо привлекать настоящие инвестиции

34:01 – Пока избиратель не уйдет от «парадигмы консервации», ничего не изменится

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В садик с годика? Нужно улучшать демографическую ситуацию!

Важно 14:29

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Для улучшения демографической ситуации Министерство благосостояния предлагает обеспечить доступность детских садов с годовалого возраста, ввести дополнительные услуги по присмотру за детьми, в том числе после окончания уроков в начальной школе, пересмотреть налоговые льготы и пособия, а также увеличить другую поддержку до и после появления ребенка в семье, говорится в докладе министерства о ситуации с демографической политикой в стране.

Для улучшения демографической ситуации Министерство благосостояния предлагает обеспечить доступность детских садов с годовалого возраста, ввести дополнительные услуги по присмотру за детьми, в том числе после окончания уроков в начальной школе, пересмотреть налоговые льготы и пособия, а также увеличить другую поддержку до и после появления ребенка в семье, говорится в докладе министерства о ситуации с демографической политикой в стране.

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Сбившего женщину с ребенком на SUP-борде водителя моторной лодки оштрафовали

ЧП и криминал 14:14

ЧП и криминал 0 комментариев

Выяснилось, чем закончилась история с инцидентом на озере Циецерес, когда водитель моторной лодки сбил SUP-борд с пассажирами и даже не потрудился помочь упавшим в воду женщине и ребенку, несмотря на крики о помощи.

Выяснилось, чем закончилась история с инцидентом на озере Циецерес, когда водитель моторной лодки сбил SUP-борд с пассажирами и даже не потрудился помочь упавшим в воду женщине и ребенку, несмотря на крики о помощи.

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В Рижском аэропорту построят новую вышку управления воздушным сообщением за 51 млн евро

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

Новую вышку управления воздушным сообщением в аэропорту "Рига" построит ООО "Aimasa" за 51,256 млн евро без НДС, сообщили агентству ЛЕТА представители ГАО "Latvijas gaisa satiksme" (LGS).

Новую вышку управления воздушным сообщением в аэропорту "Рига" построит ООО "Aimasa" за 51,256 млн евро без НДС, сообщили агентству ЛЕТА представители ГАО "Latvijas gaisa satiksme" (LGS).

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Сильные дожди с градом и снег: в следующие выходные погода испортится

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

В начале ноября в Латвии похолодает и местами ожидается первый снег в сезоне, согласно текущему прогнозу «Глобальной системы прогнозов».

В начале ноября в Латвии похолодает и местами ожидается первый снег в сезоне, согласно текущему прогнозу «Глобальной системы прогнозов».

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Снова переделать? Коалиции предложат договориться о реформе государственного управления

Важно 13:39

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Входящий в правительственную коалицию Союз зеленых и крестьян (СЗК) предложит другим коалиционным партиям согласовать первые шаги по уменьшению бюрократии и повышению эффективности государственного управления, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

Входящий в правительственную коалицию Союз зеленых и крестьян (СЗК) предложит другим коалиционным партиям согласовать первые шаги по уменьшению бюрократии и повышению эффективности государственного управления, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

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Скандал: дети из Германии, Франции и Финляндии минувшим летом отдыхали в «Артеке»

Важно 13:26

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Немецкие дети провели три недели каникул в крымском лагере "Артек". Как выяснил немецкий портал t-online, в самом знаменитом с советских времен "пионерском лагере" аннексированного Крыма на летних каникулах побывали дети из Германии, а также, вероятно, Финляндии и Франции, пишет "Дойче велле".

Немецкие дети провели три недели каникул в крымском лагере "Артек". Как выяснил немецкий портал t-online, в самом знаменитом с советских времен "пионерском лагере" аннексированного Крыма на летних каникулах побывали дети из Германии, а также, вероятно, Финляндии и Франции, пишет "Дойче велле".

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За 3 года 500 ревизий и запросов! Муниципалитеты в шоке от госуправления

Новости Латвии 13:07

Новости Латвии 0 комментариев

Спустя три года после административно-территориальной реформы в самоуправлениях продолжается оптимизация структур, в том числе объединение волостных управлений, чему на этой неделе было посвящено заседание подкомиссии Сейма по оценке результатов реформы.

Спустя три года после административно-территориальной реформы в самоуправлениях продолжается оптимизация структур, в том числе объединение волостных управлений, чему на этой неделе было посвящено заседание подкомиссии Сейма по оценке результатов реформы.

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