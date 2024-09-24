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«Постоянные члены Совбеза ООН должны выполнять свой долг по защите мира и безопасности. Особенно это касается России»

© LETA 24 сентября, 2024 10:27

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия будет работать над обеспечением безопасного, справедливого и устойчивого будущего, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в понедельник на Саммите будущего Организации Объединенных Наций (ООН).

В понедельник Ринкевич принял участие в Саммите будущего ООН в Нью-Йорке и в своем выступлении отметил роль цифровых и новых технологий, изменение климата, гендерное равенство, участие молодежи в принятии решений, а также изменения, необходимые ООН для поддержания международного мира и безопасности.

В своем обращении президент отметил, что мир меняется, создавая новые возможности и вызовы для людей, поэтому мы должны быть готовы адаптироваться к новым реалиям. "Именно поэтому мы собрались здесь, чтобы вместе взять на себя обязательства по эффективному глобальному сотрудничеству и создать дорожную карту для совместных действий - Пакт будущего", - сказал президент, поблагодарив Германию и Намибию за ведение переговоров.

Президент считает, что эффективная многосторонность необходима в мире, который становится все более взаимосвязанным. По его словам, глобальные проблемы - от изменения климата и пандемий до конфликтов и неравенства - выходят за рамки национальных границ, и ООН призвана играть центральную роль в их решении.

Ринкевич подчеркнул, что особую озабоченность вызывают растущие угрозы международному миру и безопасности. В то же время он отметил, что необходим новый подход к меняющейся ситуации в области безопасности, основанный на Новой программе мира генерального секретаря ООН.

Президент напомнил, что в 2015 году мы взяли на себя обязательство по обеспечению устойчивого развития для всех. "Общий прогресс в реализации Повестки дня 2030 года идет слишком медленно. Мы должны быть более решительными и смелыми, чтобы достичь этих целей", - сказал президент.

Он выразил мнение, что цифровые и новые технологии могут помочь в достижении цели устойчивого будущего. "Глобальный цифровой пакт - это наш путь к инклюзивной цифровой трансформации, в основе которой лежат права человека", - сказал Ринкевич.

В то же время президент отметил, что необходимо выполнять обязательства по борьбе с изменением климата и повышением уровня моря. Для одних стран это вопрос мира и безопасности, а для других - вопрос выживания, оценил президент.

Одновременно президент отметил, что гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин являются предпосылками для устойчивого развития. Латвия активно поддерживает программу "Женщины, мир и безопасность", уделяя особое внимание искоренению сексуального насилия, связанного с войной", - отметил Ринкевич.

Президент отметил, что ООН является ядром многосторонней системы, объединяющей все суверенные государства. "Она играет важнейшую роль в поддержании международного мира и безопасности. Но созданные нами системы нуждаются в срочном пересмотре. Международные институты должны стать более представительными, отражающими современные политические и экономические реалии", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Латвия решительно поддерживает усилия по улучшению методов работы Совета безопасности. "Постоянные члены Совета безопасности должны выполнять свой долг по защите мира и безопасности. Особенно это касается России, которая продолжает вести жестокую агрессивную войну против Украины. Если мы выполним эти обязательства и Пакт будущего, это отзовется в поколениях", - сказал Ринкевич.

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Мир 18:54

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Важно 18:22

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Выбор редакции 18:18

Выбор редакции 0 комментариев

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"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

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Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием

Важно 18:13

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В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

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«Пойти преподавать — это очень отчаянный поступок»: директор школы

Важно 18:10

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Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

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За ребёнка — 428 евро: в Латвии появилась «нянечкина служба» на деньги ЕС

Бизнес 18:02

Бизнес 0 комментариев

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать