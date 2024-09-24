«Постоянные члены Совбеза ООН должны выполнять свой долг по защите мира и безопасности. Особенно это касается России»

В понедельник Ринкевич принял участие в Саммите будущего ООН в Нью-Йорке и в своем выступлении отметил роль цифровых и новых технологий, изменение климата, гендерное равенство, участие молодежи в принятии решений, а также изменения, необходимые ООН для поддержания международного мира и безопасности.

В своем обращении президент отметил, что мир меняется, создавая новые возможности и вызовы для людей, поэтому мы должны быть готовы адаптироваться к новым реалиям. "Именно поэтому мы собрались здесь, чтобы вместе взять на себя обязательства по эффективному глобальному сотрудничеству и создать дорожную карту для совместных действий - Пакт будущего", - сказал президент, поблагодарив Германию и Намибию за ведение переговоров.

Президент считает, что эффективная многосторонность необходима в мире, который становится все более взаимосвязанным. По его словам, глобальные проблемы - от изменения климата и пандемий до конфликтов и неравенства - выходят за рамки национальных границ, и ООН призвана играть центральную роль в их решении.

Ринкевич подчеркнул, что особую озабоченность вызывают растущие угрозы международному миру и безопасности. В то же время он отметил, что необходим новый подход к меняющейся ситуации в области безопасности, основанный на Новой программе мира генерального секретаря ООН.

Президент напомнил, что в 2015 году мы взяли на себя обязательство по обеспечению устойчивого развития для всех. "Общий прогресс в реализации Повестки дня 2030 года идет слишком медленно. Мы должны быть более решительными и смелыми, чтобы достичь этих целей", - сказал президент.

Он выразил мнение, что цифровые и новые технологии могут помочь в достижении цели устойчивого будущего. "Глобальный цифровой пакт - это наш путь к инклюзивной цифровой трансформации, в основе которой лежат права человека", - сказал Ринкевич.

В то же время президент отметил, что необходимо выполнять обязательства по борьбе с изменением климата и повышением уровня моря. Для одних стран это вопрос мира и безопасности, а для других - вопрос выживания, оценил президент.

Одновременно президент отметил, что гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин являются предпосылками для устойчивого развития. Латвия активно поддерживает программу "Женщины, мир и безопасность", уделяя особое внимание искоренению сексуального насилия, связанного с войной", - отметил Ринкевич.

Президент отметил, что ООН является ядром многосторонней системы, объединяющей все суверенные государства. "Она играет важнейшую роль в поддержании международного мира и безопасности. Но созданные нами системы нуждаются в срочном пересмотре. Международные институты должны стать более представительными, отражающими современные политические и экономические реалии", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Латвия решительно поддерживает усилия по улучшению методов работы Совета безопасности. "Постоянные члены Совета безопасности должны выполнять свой долг по защите мира и безопасности. Особенно это касается России, которая продолжает вести жестокую агрессивную войну против Украины. Если мы выполним эти обязательства и Пакт будущего, это отзовется в поколениях", - сказал Ринкевич.