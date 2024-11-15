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Посол Украины в Латвии — о русском языке в жизни и в политике

© Lsm.lv 15 ноября, 2024 17:20

Новости Латвии

Отвечая на вопрос ведущей программы «Открытый разговор» на Латвийском Радио-4, разделяет ли он русский язык и Российскую Федерацию/Владимира Путина, посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол сказал, что лично он не склонен смешивать политиков и языки, сообщает LSM+.

«Я могу говорить за свое государство. В Украине украинский язык был и является государственным, но на практике, если поездить [по Украине], можно увидеть, как люди говорят и на других языках, в том числе на русском. Военные в том числе. И приплетать тему языка к политическим обстоятельствам… Мне кажется, мы должны выйти из этого пузыря», — сказал дипломат.

По его словам, именно этот «пузырь» стал основанием для того, чтобы Кремль придумал цель «защиты русскоязычного населения», защищать которое ни от кого не было нужды.

Он пояснил, что многие люди в Украине всю жизнь говорили на русском языке, потому что были русифицированы. Посол привел пример собственной семьи – его родственники из разных частей Украины были вынуждены говорить и писать на русском, потому что иначе в советское время они бы не могли получить высшее образование.

«Но не нужно жить в иллюзиях, что эти люди или их предки всю жизнь были русскоязычными», —
подчеркнул дипломат. Он считает, что многоязычие — признак развитости общества: «Чем больше языков знаешь, тем больше можешь понять».

Фото агентства LETA, Paula Čurkste

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